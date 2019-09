У меня обязательно получится: Усик резко ответил на критику

Александр Усик гневно отреагировал на слова тех, кто в нем сомневается

Александр Усик, известный украинский боксер, жестко ответил тем, кто постоянно сомневается в его силе и способностях, особенно в том, что он может выступить в супертяжелой весовой категории. Об этом он заявил в интервью для Matchroom Boxing.

Александр Усик рассказал, что всю свою жизнь он слышит слова о том, что не справится с трудностями, но при этом он никогда не сдается.

"Мне многие говорят: "Тебе не стоит туда идти, ты не природный супертяж. Ты маленький. У тебя ничего не получится". На протяжении всей своей жизни я слышу от многих людей, что у меня ничего не получится. Но не получается только у тех, кто не пытается. Не буду слушать тех, кто говорит: "Не делай этого". А наоборот, буду делать, и у меня обязательно получится. Потому что я в это верю", - жестко ответил Александр Усик тем, кто постоянно сомневается в его силе.

