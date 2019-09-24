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У мене обов'язково вийде: Усик різко відповів на критику

STYLERЖиття    24.09.2019 - 16:27
У мене обов'язково вийде: Усик різко відповів на критику
Олександр Усик (Колаж РБК-Україна)

Олександр Усик гнівно відреагував на слова тих, хто сумнівається

Олександр Усик, відомий український боксер, жорстко відповів тим, хто постійно сумнівається у його силі і здібностях, особливо в тому, що він може виступити в суперважкій ваговій категорії. Про це він заявив в інтерв'ю для Matchroom Boxing.

Олександр Усик розповів, що все своє життя він чує слова про те, що не впорається з труднощами, але при цьому він ніколи не здається.

"Мені багато хто каже: "Тобі не варто туди йти, ти не природний супертяж. Ти маленький. У тебе нічого не вийде". Протягом усього свого життя я чую від багатьох людей, що у мене нічого не вийде. Але не виходить тільки у тих, хто не намагається. Не буду слухати тих, хто каже: "Не роби цього". А навпаки, буду робити, і у мене обов'язково вийде. Тому що я в це вірю", - жорстко відповів Олександр Усик тим, хто постійно сумнівається у його силі.

Нещодавно український боксер зробив смішну заяву про те, що він мріє, щоб його викрали інопланетяни і влаштували йому екскурсію. Також йому дуже хочеться, щоб вся зброя у світі зникла.

Крім того, користувачі мережі були вражені літературним талантом Олександра Усика, який написав неймовірний вірш про пулю.

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