Меня это смущает: отец Меган Маркл поделился откровенным признанием

Меган Маркл и принц Гарри, которые представляют собой большую опасность для сохранения монархии, были выруганы отцом герцогини за опрометчивое решение. Об этом заявляет издание Metro.

Томас Маркл снялся в документальном фильме для телеканала 5 News. Во время общения с журналистами он не скрывал своего отчаяния и заявил, что не понимает решения дочери и принца Гарри, ведь еще со дня свадьбы они знали, на что идут.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Кроме этого, мужчина заявил, что теперешняя Меган - не та девочка, которую он когда-то воспитывал. Она воплотила мечту миллионов женщин в мире и стала женой принца. Однако теперь герцогиня Сассекская разрушает все вокруг.

"Меган и Гарри отделяются от королевской семьи... И это неутешительно, ведь она на самом деле воплотила мечту каждой девочки. Все хотят стать принцессой, а она получила это, и теперь выбрасывает. Меня это смущает", – добавил он в интервью.

В то же время брат Меган Маркл признался, что его отца все еще не покидает надежда на встречу со своим внуком – Арчи. Однако сам Томас верит в эту возможность все меньше.

Напомним, что Рождество и Новый год Меган Маркл встретила в Канаде вместе с принцем Гарри, сыном Арчи и своей мамой. Они отдыхали в особняке на острове Ванкувер. При этом они не сами обустроили себе комфортные условия, а обратились за помощью к музыкальному продюсеру Дэвиду Фостеру.

Кроме того, Меган Маркл утаила от общественности важный момент своей жизни. Оказалось, что Маркл была замужем за своим бойфрендом, с которым встречалась 6 лет. Инсайдер рассказал, что стало причиной развода.