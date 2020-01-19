Мене це бентежить: батько Меган Маркл поділився відвертим визнанням

Меган Маркл і принц Гаррі, які являють собою велику небезпеку для збереження монархії, були розкритиковані батьком герцогині за необачне рішення. Про це заявляє видання Metro.

Томас Маркл знявся в документальному фільмі для телеканалу 5 News. Під час спілкування з журналістами він не приховував свого розпачу і заявив, що не розуміє рішення дочки і принца Гаррі, адже ще з дня весілля вони знали, на що йдуть.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Крім цього, чоловік заявив, що теперішня Меган - не та дівчинка, яку він колись виховував. Вона втілила мрію мільйонів жінок у світі і стала дружиною принца. Однак тепер герцогиня Сассекська руйнує все навколо.

"Меган і Гаррі відокремлюються від королівської сім'ї ... І це невтішно, адже вона насправді втілила мрію кожної дівчинки. Всі хочуть стати принцесою, а вона отримала це, і тепер викидає. Мене це бентежить", - додав він в інтерв'ю.

У той же час брат Меган Маркл зізнався, що його батька все ще не покидає надія на зустріч зі своїм онуком - Арчі. Однак сам Томас вірить в цю можливість все менше.

Нагадаємо, що Різдво і Новий рік Меган Маркл зустріла разом з принцом Гаррі, сином Арчі і своєю мамою. Вони відпочивали в особняку на острові Ванкувер. При цьому вони не самі облаштували собі комфортні умови, а звернулися за допомогою до музичного продюсера Девіда Фостера.

Крім того, Меган Маркл приховала від громадськості важливий момент свого життя. Виявилося, що Маркл була заміжня за своїм бойфрендом, з яким зустрічалася 6 років. Інсайдер розповів, що стало причиною розлучення.