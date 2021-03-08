Меня беспокоит, что дети слушают русскую музыку: Винник про 8 марта, "совок" и лучшие места Львова

Есть ли альтернатива празднику 8 марта в Украине ? Как избавиться от советских рудиментов в нашем государстве? Почему молодежь продолжает слушать русский рэп, когда и своего есть так много? Эти вопросы в последнее время выносятся на обсуждение широкой общественности все чаще.

О празднике 8 марта

Это праздник, однозначно, в таком понимании, как мы знаем и помним, имеет плохой шлейф из прошлой страны - Советского Союза. Он объединяет людей, которые его празднуют, в определенной степени с "русским миром", несмотря на то, что праздник имеет якобы международный статус.

Я лично интересовался, будучи заграницей, так ли оно есть на самом деле. И, к сожалению, или к счастью, никто о таком празднике в международном аспекте не слышал. Там нет ни такой полемики, ни разговоров. Поэтому, по моему мнению, с помощью этого праздника и подобные ему "русский мир" пытается нас удержать в своей орбите

С другой стороны, женщины имеют право на свой праздник. У нас есть День матери, праздник, который последние годы стал более известным и популярным, чем прежде. Но опять же, сейчас разделяют праздник женщин и праздник матери, поэтому общество находится в переходном этапе, мнения разделились. Понятно, что весеннее время способствует этому празднику, когда начало весны, все оживает, красота и женщины и т. д. Но, однозначно, плохо то, что он имеет еще свой советский шлейф



О засилье русской культуры в Украине

Понятно, что старшее поколение, выходцы из страны СССР, где доминантной (на 90%, а то и больше) была русская музыка, останется с этим навсегда.

Меня больше беспокоит, почему молодое поколение слушает русское. У меня есть на это несколько ответов.

Во-первых, не надо забывать, что с распадом Советского Союза в начале 90-ых, Россия не могла смириться с тем, что империя распадается, поэтому начала экспансию на разных фронтах, в частности, на медийном. То есть, в конце 90-х-начале 00-х выделялись огромные средства на продвижение своего медийного и музыкального продукта в Украине.

Не секрет, что Россия очень богата, и руководство, которое там было, есть и будет, большую часть средств тратит на такую себе "культурную экспансию". Все для того, чтобы "русский мир" как явление распространялся, а особенно на территории постсоветского пространства, к которому мы принадлежим, к сожалению. Сейчас эти их попытки дали свой результат. Ведь выросли новые поколения, которые в фоновом режиме понимали, что русская музыка есть, и нет ничего в том плохого.

Также есть большая проблема в том, что украинцы понимают русский язык, не смотря на то, что россияне глобально не понимают украинский. Но это в первую очередь связано с имперским сознанием, очевидно, с лишней хромосомой, о которой они сами говорят. И еще вместе с тем большой вопрос, какое отношение глобально россияне имеют к славянам, если они не понимают других славянских языков?



Но больше всего меня беспокоит, что дети слушают русскую музыку. Это хорошо, что они не знают древней русской музыки образцов 30-летней истории, и украинской, к сожалению, тоже. Но они слушают так называемый русский рэп, который до настоящего рэпа и хип-хопа не имеет никакого отношения в мировом понимании. Это такой гибрид, который возник на грани стилей "шансон" в смысле "блатняк", и лишь немножечко есть там мотивов рэповых. Эта субкультура глобально популярная. Это свершившийся факт. И головы наших юных украинцев страдают от этого.

У нас также появляются рэп-исполнители. Несколько из них в топе и набирают миллионы просмотров, но противостоять глобально этому не удается. Но будем надеяться, что поколение подрастут и пересмотрят свое видение на эти моменты.

Однозначно, мы должны делать культурную стену, культурное сопротивление, производить массово украиноязычный продукт, и только так можем противостоять. Сейчас, к сожалению, похвастаться глобально ничем. Я лично знаю многих молодых рэп-исполнителей, которые на мой взгляд интересны, но против масштаба, который сунет "с той стороны", их усилия мы не можем противопоставить.

О шансах Go_A на Евровидении 2021

Я уже много лет не слежу за Евровидением. В конце концов, конкурс имеет к нам отношение, однозначно, ибо он для стран третьего мира. Подчеркиваю, в Европе и развитых странах этот конкурс не имеет большого значения. Никто за ним не следит - ни Франция, ни Великобритания, ни Германия. И я бы хотел, чтобы мы так мыслили

Я знаю команду Go_A и видел их новое видео "Шум", и оно мне понравилось, потому что там есть элементы небанального фолка вместе с современными мотивами. Это довольно модно. Относительно шансов их на этом конкурсе "домохозяек", как его справедливо называют, то не знаю.

Люди почему-то убеждены, что есть понятие "формат Евровидения", но если вспомнить прошлые годы, то и группа Lordi выигрывал, которая работает в стиле хард-рока. Поэтому, мне кажется, Евровидение - это такая себе "песочница"

Одним словом, мне не интересно об этом говорить и не знаю, имею ли право это обсуждать. Желаю успеха нашим конкурсантам. Возможно, это имеет какое-то отношение к престижу Украины, но по опыту у меня большие сомнения



Про любимые места в Львове и Киеве

Если брать Львов, то понятно, что это туристическая мекка, а центр и Площадь рынок - оккупированные туристами места, и их львовяне стараются обходить боковыми улицами.

Мне вообще нравится Старый рынок, это недалеко за Кукольным театром. Туда турист уже не доходит, там тишина, старая застройка.

Еще мне нравятся индустриальные районы старого Львова, которые я увидел впервые в 90-ых. Это улица Замарстыновская, Хмельницкого. То есть Львов конца 80-х., который можно проглядеть. Прекрасный район - улица Коновальца, территория вокруг Лесотеха. Там очень красивый Ботанический сад, улица Чупринки. Понятно, Стрыйский парк, его не возможно обойти. Еще всегда хорошо и классно в Шевченковском гаю.

В отношении Киева я буду очень банальным, потому что уже прошло много лет с тех пор, как я там не живу. Когда я там бываю, то понимаю, что просто меняются ландшафты в связи с застройкой, и я часто теряюсь.

Тем не менее, еще остается Подол, хоть он уже маленький, не защищенный, его обступили. Еще Андреевский спуск. Нравится весь район Аскольдовой могилы, потому что когда я там жил, это было место сбора проукраинских людей, там кручи, Днепр, все красиво. Как не удивительно, район Привокзальной мне нравится, недалеко Площадь победы. И еще Гидропарк. Это такой круг из прошлого. Но мне приятный. Вот такие мои красивые места в Киеве и Львове.