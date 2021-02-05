Все "шумят": Go_A уже покорили весь мир, не дожидаясь Евровидения 2021 (видео)

На конкурсе Евровидение 2021 Украину представит группа Go_A с песней "Шум".
В основу песни положена одноименная обрядовая игра-веснянка. Композиция "Шум" в интерпретации группы Go_A - это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда.
Go_A - Шум
Текст песни "Шум":
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей нумо-нумо заплетемо Шума
Шума заплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, Шуме, заплетися,
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, Шуме, заплетися,
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей розплетемо, Шума розплетемо
Шума розплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей нумо-нумо розплетемо Шума
Шума розплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей розплетися, Шуме, розплетися,
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Люди из разных уголков планеты очень положительно оценивают песню Go_A.
Многие из них во время своих осмотров-реакций не могут усидеть на месте и даже не пытаются сдержать эмоции и кайф от прослушивания украинского трека.
Реакция людей на клип "Шум" (скриншоты)
Певица и победительница Евровидения 2016 Джамала признается, что песня "Шум" для нее "звучит очень современно".
"Пение вживую решает почти все, потому Кате я бы хотела пожелать уверенности, которая была на Нацотборе прошлого года. Просто пойте, и мне кажется, что все получится!" - делится впечатлениями Джамала.
Музыкальный продюсер и композитор Руслан Квинта говорит: рад, что команда за год не стоял на месте.
"Видно, что они вложили в творчество все силы, мысли и идеи и большую любовь в то, чем занимаются", - прокомментировал Квинта.
А солист группы The Maneken и продюсер Евгений Филатов напомнил Екатерине Павленко и Ко, что впереди у группы еще долгая подготовка к конкурсу.
"Я желаю группе Go_A в первую очередь держаться, показать себя и достойно представить Украину", - сказал он.
Go_A радуют украинцев своей музыкой с 2012 года. Они никогда не выступали в России, не были замечены в сомнительных компаниях российских или пророссийских артистов/чиновников, не высказывались за "братские народы"...
Зато их музыка побеждает в различных конкурсах, попадает в ротации престижных радиостанций и не вылезает из чартов іТипеѕ.
Давайте вместе с вами послушаем сегодня те песни, за которые Go_A уже много лет любят тысячи украинцев и жителей других стран.
"Соловей"
Go_A - Соловей
"Весело"
Go_A - Весело
"Рано-раненько"
Go_A - Рано-раненько
"Веснянка"
Go_A - Веснянка
"Добрим людям на здоров'я"
Go_A - Добрим людям на здоров'я
"Танула"
Go_A - Таяла
"Жальменіна"
Go_A - Жальменіна
Напомним, что международный песенный конкурс Евровидение 2021 проведут в Нидерландах в городе Роттердам. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, а финал отгремит 22 мая.
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