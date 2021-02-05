Все "шумят": Go_A уже покорили весь мир, не дожидаясь Евровидения 2021 (видео)

Go_A приятно удивили меломанов со всего мира (фото: instagram.com/go_a_band)

На конкурсе Евровидение 2021 Украину представит группа Go_A с песней "Шум".

О чем песня "Шум"

В основу песни положена одноименная обрядовая игра-веснянка. Композиция "Шум" в интерпретации группы Go_A - это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда.

Go_A - Шум

Текст песни "Шум":

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей нумо-нумо заплетемо Шума

Шума заплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися,

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися,

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей розплетемо, Шума розплетемо

Шума розплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей нумо-нумо розплетемо Шума

Шума розплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей розплетися, Шуме, розплетися,

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Реакция меломанов со всего мира на "Шум"

Люди из разных уголков планеты очень положительно оценивают песню Go_A.

Многие из них во время своих осмотров-реакций не могут усидеть на месте и даже не пытаются сдержать эмоции и кайф от прослушивания украинского трека.

Реакция людей на клип "Шум" (скриншоты)

Поп-звезды в восторге от Go_A

Певица и победительница Евровидения 2016 Джамала признается, что песня "Шум" для нее "звучит очень современно".

"Пение вживую решает почти все, потому Кате я бы хотела пожелать уверенности, которая была на Нацотборе прошлого года. Просто пойте, и мне кажется, что все получится!" - делится впечатлениями Джамала.

Музыкальный продюсер и композитор Руслан Квинта говорит: рад, что команда за год не стоял на месте.

"Видно, что они вложили в творчество все силы, мысли и идеи и большую любовь в то, чем занимаются", - прокомментировал Квинта.

А солист группы The Maneken и продюсер Евгений Филатов напомнил Екатерине Павленко и Ко, что впереди у группы еще долгая подготовка к конкурсу.

"Я желаю группе Go_A в первую очередь держаться, показать себя и достойно представить Украину", - сказал он.

Топ лучших песен представителей Украины на Евровидении 2021

Go_A радуют украинцев своей музыкой с 2012 года. Они никогда не выступали в России, не были замечены в сомнительных компаниях российских или пророссийских артистов/чиновников, не высказывались за "братские народы"...

Зато их музыка побеждает в различных конкурсах, попадает в ротации престижных радиостанций и не вылезает из чартов іТипеѕ.

Давайте вместе с вами послушаем сегодня те песни, за которые Go_A уже много лет любят тысячи украинцев и жителей других стран.

"Соловей"

Go_A - Соловей

"Весело"

Go_A - Весело

"Рано-раненько"

Go_A - Рано-раненько

"Веснянка"

Go_A - Веснянка

"Добрим людям на здоров'я"

Go_A - Добрим людям на здоров'я

"Танула"

Go_A - Таяла

"Жальменіна"

Go_A - Жальменіна

Напомним, что международный песенный конкурс Евровидение 2021 проведут в Нидерландах в городе Роттердам. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, а финал отгремит 22 мая.