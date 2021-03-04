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Винник про 8 марта: "русский мир" пытается нас удержать в своей орбите

Новина українською → Львов, Четверг 04 марта 2021 16:58
Винник про 8 марта: "русский мир" пытается нас удержать в своей орбите Виктор Винник высказался про 8 марта (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Уже скоро в Украине будут отмечать 8 марта. Правда, для кого-то - это праздник весны и красоты, а для других - лишь отголосок советского прошлого.

В интервью Lite популярный украинский певец и лидер группы МЕРІ Виктор Винник рассказал, какие эмоции вызывает 8 марта у него, и есть ли альтернатива этому дню.

"Это праздник, однозначно, в таком понимании, как мы знаем и помним, имеет плохой шлейф из прошлой страны - Советского Союза. Он объединяет людей, которые его празднуют, в определенной степени с "русским миром", несмотря на то, что праздник имеет якобы международный статус. Я лично интересовался, будучи заграницей, так ли оно есть на самом деле. И, к сожалению, или к счастью, никто о таком празднике в международном аспекте не слышал. Там нет ни такой полемики, ни разговоров. Поэтому, по моему мнению, с помощью этого праздника и подобные ему "русский мир" пытается нас удержать в своей орбите", - говорит певец.

Но есть и обратная сторона медали.

"С другой стороны, женщины имеют право на свой праздник. У нас есть День матери, праздник, который последние годы стал более известным и популярным, чем прежде. Но опять же, сейчас разделяют праздник женщин и праздник матери, поэтому общество находится в переходном этапе, мнения разделились. Понятно, что весеннее время способствует этому празднику, когда начало весны, все оживает, красота и женщины и т. д. Но, однозначно, плохо то, что он имеет еще свой советский шлейф", - резюмировал Винник.

Виктор Винник покорил немало сердец своими песнями

Ранее мы писали, что экс-ВИА Гра снялась в сексуальной весенней фотосессии.

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