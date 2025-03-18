Менше захисту, більше проблем. Чому чохли на смартфонах можуть нашкодити вашому пристрою

Смартфони стали невід'ємною частиною нашого життя, і багато хто з нас вважає за краще захищати їх за допомогою чохлів. Однак, незважаючи на очевидний захист, який вони обіцяють, чохли можуть спричинити несподівані проблеми з пристроєм.

Про те, як саме чохли можуть вплинути на працездатність і зовнішній вигляд смартфона, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на вебсайт Android Police , що спеціалізується на новинах, оглядах і порадах щодо пристроїв з операційною системою Android.

Чохли накопичують пил і бруд

Використання чохла не гарантує, що ваш телефон залишиться без подряпин. Між чохлом і корпусом є невеликі зазори, в яких з часом скупчуються пил і дрібні частинки сміття. Якщо ви знімали чохол через кілька місяців використання, то могли помітити бруд, що скупчився. Ці частинки поступово залишають мікропошкодження на гранях і задній панелі пристрою.

Тому важливо регулярно знімати чохол і очищати його разом з телефоном. Навіть за наявності захисту косметичні пошкодження неминучі без належного догляду. Наприклад, якщо ваш смартфон має корпус з нержавіючої сталі, з часом на гранях може з'явитися нерівномірний знос через тертя частинок бруду об поверхню.



З часом чохли починають покриватися подряпинами (фото: Android Police)

Чи варто ризикувати і відмовитися від чохла?

Відмова від чохла - це певний ризик. Однак якщо ви використовуєте захисне скло та акуратно поводитеся з телефоном, серйозних пошкоджень можна уникнути. Сучасні смартфони, особливо з класичним моноблоковим дизайном, досить міцні.

Якщо ж ви хочете уникнути недоліків чохлів, але при цьому зберегти телефон у хорошому стані, можна придбати розширену гарантію, наприклад, Samsung Care Plus. Це дасть змогу замінити пристрій за невелику плату в разі серйозного пошкодження, і вам не доведеться турбуватися про зниження його вартості під час перепродажу.

Платіть за преміальну гарантію

Усі розуміють важливість смартфонів у повсякденному житті й не хочуть ризикувати їхнім пошкодженням. Тому рекомендується оплачувати розширену гарантію, наприклад, AppleCare+. Ця програма покриває випадкові пошкодження протягом двох років. У разі серйозної поломки ви можете здати пристрій у сервісний центр і отримати заміну всього за один-два дні, заплативши невелику суму.

Samsung і Google також пропонують подібні програми. Якщо ви хочете використовувати телефон без чохла і не переживати про можливі пошкодження, доплата в розмірі 100-300 доларів за розширену гарантію може виявитися виправданою в довгостроковій перспективі. З огляду на те, що якісний чохол і захисне скло коштують 30-50 доларів, розумніше вкласти гроші в страховку й отримати додатковий захист.

Найкращі тактильні відчуття

Дизайн телефону - один із головних чинників, що впливають на вибір під час купівлі. Вам можуть подобатися вигнуті грані пристрою або матове скло на задній панелі, але все це втрачає сенс, якщо ви одягаєте чохол. Він повністю приховує естетичні й тактильні особливості смартфона, і замість оригінального дизайну ви відчуваєте тільки матеріал чохла. Звісно, можна витратитися на шкіряний аксесуар, але тоді стає неважливо, який саме телефон ви використовуєте.

До того ж деякі чохли можуть зробити телефон більш слизьким - у деяких моделей є незручні виступи, які заважають природному хвату.

Чохли псують зовнішній вигляд і відчуття від вашого телефона (фото: Android Police)

Сучасні смартфони досить міцні

Минули часи, коли телефони виготовляли з дешевого пластику та композитних матеріалів. Сьогодні майже всі пристрої середнього та преміального сегмента мають алюмінієвий або сталевий корпус.

Деякі флагмани, такі як Samsung Galaxy S25 Ultra, оснащені навіть титановими рамками. Ці матеріали роблять смартфони досить міцними, щоб не боятися випадкових падінь, особливо якщо встановлено захисне скло. На корпусі можуть з'явитися потертості та вм'ятини, але це всього лише косметичні дефекти.

Виробники витрачають мільйони доларів на розробку і створення преміальних дизайнів, якими хочеться хвалитися. То навіщо приховувати металевий корпус і скляне оздоблення під чохлом? Так, він захистить телефон від подряпин, але при цьому повністю закриє естетичні рішення, які й привабили вас під час покупки.

Сучасні телефони досить міцні (фото: Android Police)

Чохли роблять телефон громіздким

Чохли з високим ступенем захисту від ударів зазвичай зроблені з м'якого силікону або TPU і мають потовщені краї, що закривають грані пристрою. Це значно збільшує товщину телефону. Звичайно, є і більш мінімалістичні варіанти з жорсткого пластику або шкіри, але вони не забезпечують належного захисту. Багато тонких чохлів не закривають усі грані телефона, залишаючи їх уразливими.

Крім товщини, варто враховувати і додаткову вагу. Сучасні смартфони важать у середньому від 180 до 230 грамів, а легкий силіконовий чохол додає приблизно 25-30 грамів. Жорсткі чохли можуть важити ще більше. Що легший телефон, то комфортніше його тримати і то менша втома під час тривалого використання.

Ви одразу відчуєте додаткову товщину та вагу (фото: Android Police)

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