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"Мені зробили боляче": Бучинська відверто розповіла, як її зрадила близька людина

Наталія Бучинська (фото: instagram.com/nataliabuchynska)
Автор: Любов Блажко

У новому інтерв’ю популярна українська виконавиця Наталія Бучинська розповіла не лише про чоловіка, а й поділилася подробицями непростого періоду свого життя. Зокрема, вона пригадала, як її зрадила близька людина, і пояснила, як ця ситуація змінила її.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її розмову з Олексієм Сухановим.

Бучинська розповіла про зраду

За словами співачки, у її житті був близький друг, якому вона довіряла і вважала своєю людиною, але він завдав їй удару і зробив дуже боляче.

"Я вже 30 років на сцені, і як тільки починала, завжди йшла туди, куди інші боялись йти. Я не знала, що буде і як буде, але знала: якщо не спробую, то не дізнаюсь. У певний період, з 2010 по 2018 рік, я занадто довірилася іншим людям, які мене зрадили. Я повірила, що можна делегувати певні справи, повірила, що це мені близькі люди", - сказала артистка.

"Найбільше мене ранила близька мені людина, я їй довірилася і думала, що ми на одній хвилі. Але коли людина зрадила мене, це мій друг, мені зробили дуже боляче, страшенно. Ми їли з однієї тарілки, а тоді я прокинулась у шоковому стані та паніці. Якоюсь мірою я трохи змінилася. Я сіла, подивилася на себе і сказала: "Я хочу повернути ту, якою була раніше". Мені вдалося це зробити", - додала вона.

скриншоти з інтерв'ю

Співачка підкреслила, що пережити зраду близької людини їй не в останню чергу допомогли її рідні.

Як відомо, Наталія Бучинська у шлюбі з військовослужбовцем Олександром Якушевим, за якого вийшла заміж у 2001 році. У 2002 році у пари народилася донька Катерина.

47-річна знаменитість, окрім співочої діяльності, займалася також громадсько-політичною. Вона має звання Заслуженої артистки України (1999) та Народної артистки України (2004).

 

Також в інтерв'ю РБК-Україна Бучинська розповіла про ставлення до українського шоу-бізнесу та торкнулася інших важливих питань.

У тому числі Бучинська висловилася про мобілізацію чоловіків-артистів.

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