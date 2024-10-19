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"Мне сделали больно": Бучинская откровенно рассказала, как ее предал близкий человек

Наталья Бучинская (фото: instagram.com/nataliabuchynska)
Автор: Любовь Блажко

В новом интервью известная украинская исполнительница Наталья Бучинская рассказала не только о муже, но и поделилась подробностями непростого периода своей жизни. В частности, она вспомнила, как ее предал близкий человек, и объяснила, как эта ситуация изменила ее.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее разговор с Алексеем Сухановым.

Бучинская рассказала о предательстве

По словам певицы, в ее жизни был близкий друг, которому она доверяла и считала своим человеком, но он нанес ей удар и сделал очень больно.

"Я уже 30 лет на сцене, и как только начинала, всегда шла туда, куда другие боялись идти. Я не знала, что будет и как будет, но знала: если не попробую, то не узнаю. В определенный период, с 2010 по 2018 год, я слишком доверилась другим людям, которые предали меня", - сказала артистка. 

"Больше всего меня ранил близкий мне человек, я ему доверилась и думала, что мы на одной волне. Но когда человек предал меня, это мой друг, мне сделали очень больно, страшно. Мы ели с одной тарелки, а потом я проснулась в шоковом состоянии и в панике. В какой-то мере я немного изменилась, посмотрела на себя и сказала: "Я хочу вернуть ту, какой я была раньше". Мне удалось это сделать", - добавила она.

скриншоты из интервью

Певица подчеркнула, что пережить предательство близкого человека ему не в последнюю очередь помогли ее родные.

Как известно, Наталья Бучинская состоит в браке с военнослужащим Александром Якушевым, за которого вышла замуж в 2001 году. В 2002 году у пары родилась дочь Екатерина.

47-летняя знаменитость, кроме певческой деятельности, занималась также общественно-политической. Она имеет звание Заслуженной артистки Украины (1999) и Народной артистки Украины (2004).

 

Также в интервью РБК-Украина Бучинская рассказала об отношении к украинскому шоу-бизнесу и затронула другие важные вопросы.

В том числе Бучинская высказалась о мобилизации мужчин-артистов.

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