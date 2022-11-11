"Мені завжди казали, що я не формат": Степан Гіга розповів про пропозиції співати російською

Артист вітчизняної естради Степан Гіга завжди співав українською мовою та ніколи не мав проросійських поглядів. Однак на його творчому шляху траплялися випадки, коли саме через таку позицію його пісні не брали на радіо або телебачення.

Пропозиції співати російською мовою

Степан Гіга каже, що таких моментів у його творчому житті було багато, але він не розуміє, навіщо просувати російську мову в Україні.

"Не хочу ображати моїх українських колег, але я цього не розумію, коли український артист співає по-російськи. Щоб тебе слухали на сході, ти мусиш співати російською. Я ніколи не проривався на Росію, мене це абсолютно не цікавило", - пояснює Гіга.

Концерт Степана Гіги на підтримку ЗСУ (фото: instagram.com/stepan.giga.official)

Основою ціллю своїх пісень він називає залишити для нащадків спадок, "щоб не казали, що в нас одна "черемшина" та "Червона рута". Через таку позицію Степан Гіга рідко звучав на українському радіо чи телебаченні.

"Мені завжди розказували, що це є не формат. Я ж розумію, чому це не формат. Тому що це не по-руськи", - каже виконавець.

Зараз багато українських артистів відмовилися від використання російської мови у своїй творчості, проте Гіга не вважає це подвигом.

Степан Гіга (фото: instagram.com/stepan.giga.official)

"Шапочку поміняли, перевзулися. Кожен розказує, що відмовився від російськомовних пісень. І що? Хіба це є подвиг? Це просто треба було на самому початку робити. Я вважаю так: якщо ти робиш для росіян, тоді яке ти маєш відношення до українського шоубізу?" - обурюється співак.