"Мне всегда говорили, что я не формат": Степан Гига рассказал о предложениях петь на русском

Артист отечественной эстрады Степан Гига всегда пел на украинском языке и никогда не имел пророссийских взглядов. Однако на его творческом пути были случаи, когда именно из-за такой позиции его песни не брали на радио или телевидение.

Предложения петь на русском языке

Степан Гига говорит, что таких моментов в его творческой жизни было много, но он не понимает зачем продвигать русский язык в Украине.

"Не хочу оскорблять моих украинских коллег, но я этого не понимаю, когда украинский артист поет по-русски. Чтобы тебя слушали на востоке, ты должен петь по-русски. Я никогда не прорывался на Россию, меня это совершенно не интересовало", - объясняет Гига. .

Концерт Степана Гиги в поддержку ВСУ (фото: instagram.com/stepan.giga.official)

Основой целью своих песен он называет оставить для потомков наследие, "чтобы не говорили, что у нас одна "черемшина" и "Червона рута". Из-за такой позиции Степан Гига редко звучал на украинском радио или телевидении.

"Мне всегда рассказывали, что это не формат. Я же понимаю, почему это не формат. Потому что это не по-русски", - говорит исполнитель.

Сейчас многие украинские артисты отказались от использования русского языка в своем творчестве, однако Гига не считает это подвигом.

Степан Гига (фото: instagram.com/stepan.giga.official)

"Шапочку поменяли, переобулись. Каждый рассказывает, что отказался от русскоязычных песен. И что? Разве это подвиг? Это просто надо было в самом начале делать. Я считаю так: если ты делаешь для россиян, тогда какое ты имеешь отношение к украинскому шоубизу?" - возмущается певец.