Зірка "Кварталу" показала, як "відгуляла" весілля з іноземцем: бренди, розкіш і блиск

Нещодавно, стало відомо, що акторка шоу "Жіночий квартал" вийшла заміж за свого коханого - британця, на ім'я Ріс. Пара перебувала у стосунках кілька років, а побралися вони у травні 2024. У своїх соцмережах, зірка замилувала новими фото з події.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланнями на Instagram -сторінку артистки.

На першій світлині допису зображений момент поцілунку молодят у весільному вбранні. У підписі до публікації, зірка подякувала всім, хто допоміг в організації свята та додала, що тепер вони з Рісом - родина.

Ірина Сопонару з коханим (фото:instagram.com/irinasoponaru)

Прихильники артистки привітали пару з подією та побажали щасливого подружнього життя. Ось деякі з коментарів:

Кума, ви розкішні! Довгих щасливих років сімейного життя!

Проклинаю вас... На щире, живе, подружнє кохання!!!

Вітання новій родині! Щастя, поваги та любові!

Найщиріші вітання вам обом! Ви виглядаєте приголомшливо! Бажаємо багато любові від нас усіх і якомога більше щасливих моментів.

Ура! Вітаю з усього серця!!! Дуже гарні, я рада за тебе, Іринко. Вже стільки років стежу за тобою, що ти стала мені рідненькою. Будь щаслива!

Ірина Сопонару з коханим (фото:instagram.com/irinasoponaru)

Для свого другого весільного образу Ірина обрала сукню від всесвітньовідомого українського дизайнера - Івана Фролова. Бежеве плаття з блискучими елементами чудово підкреслило красу нареченої. Коханий акторки, красувався у стильному чорному костюмі від люксового вітчизняного бренду - "ANDREAS MOSKIN".

Нагадаємо, що познайомилися молодята у 2021 році в одному з закладів Києва. Ірина зазначала, що чоловік сподобався їй не одразу, але вже за два роки вона погодилась стати дружиною британця. Пара справила весілля за рік після освідчення Ріса коханій.

Для події подружжя обрало образи з етнічними мотивами. Ірина зʼявилась у білій сукні з вишивкою, а її обранець був у національному українському вбранні.