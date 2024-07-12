ua en ru
Пт, 12 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зірка "Кварталу" Сопонару "запалила" танцями на вулиці та нарвалася на хейт

П'ятниця 12 липня 2024 20:26
UA EN RU
Зірка "Кварталу" Сопонару "запалила" танцями на вулиці та нарвалася на хейт Ірина Сопонару (фото: instagram.com/irinasoponaru)
Автор: Катерина Зелінська

Відома українська акторка, учасниця шоу "Квартал 95" Ірина Сопонару, станцювала запальний танець на одній з вулиць столиці. Її аудиторія не дуже оцінила такий вчинок зірки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку артистки.

На своїй сторінці акторка опублікувала відео, на котрому Сопонару витанцьовує на пішохідному переході. Для допису вона обрала трек Наді Дорофєєвої "Хартбіт".

Зірка &quot;Кварталу&quot; Сопонару &quot;запалила&quot; танцями на вулиці та нарвалася на хейтІрина Сопонару (фото: instagram.com/irinasoponaru)

"Я не танцювала 100 років і зрозуміла, наскільки мені це допомагає. Чи то ендорфіни вивільняються, чи то ще щось, але, щоб "кукушечка" не відлетіла остаточно, варто спробувати", - поділилась Ірина.

Також вона додала, що, на її думку, донати на допомогу теж підтримують психічний стан. Акторка закликала свою аудиторію надіслати кошти у притулки для тварин.

У коментарях думки щодо відео артистки розділись. Хтось потішився за Ірину, а хтось зазначив, що після останніх подій подібні відео недоречні. Ось деякі з коментарів:

  • Як на часі такі відео... Три дні тому таке горе сталося, у вас не має поваги.
  • Гарний ролик, але розмахувати перед людьми руками - це якось не дуже виховано.
  • "Кукушечка" уже відлетіла, пізно згадала про неї.
  • В країні війна, але не для вас.
  • Як гарно, круто та енергійно
  • Танцюй, Iрiша! Дуже класно!

Також нещодавно стало відомо, що Раміна назвала Волошина брехуном і позером.

Тим часом Фагот з "ТНМК" розповів про свою ще одну дитину, яка живе в Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Шоу-бізнес
NEWS
В очікуванні наступу. Коли ЗСУ зможуть піти в атаку і що заважає цьому у 2024 році
В очікуванні наступу. Коли ЗСУ зможуть піти в атаку і що заважає цьому у 2024 році