Зірка "Кварталу" Сопонару "запалила" танцями на вулиці та нарвалася на хейт

На своїй сторінці акторка опублікувала відео, на котрому Сопонару витанцьовує на пішохідному переході. Для допису вона обрала трек Наді Дорофєєвої "Хартбіт".

Ірина Сопонару (фото: instagram.com/irinasoponaru)

"Я не танцювала 100 років і зрозуміла, наскільки мені це допомагає. Чи то ендорфіни вивільняються, чи то ще щось, але, щоб "кукушечка" не відлетіла остаточно, варто спробувати", - поділилась Ірина.

Також вона додала, що, на її думку, донати на допомогу теж підтримують психічний стан. Акторка закликала свою аудиторію надіслати кошти у притулки для тварин.

У коментарях думки щодо відео артистки розділись. Хтось потішився за Ірину, а хтось зазначив, що після останніх подій подібні відео недоречні. Ось деякі з коментарів: