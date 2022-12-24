"Мені тільки каву": чи коректно довго працювати в закладі, замовляючи лише напій

Ви можете замовити там напій, скористатися інтернетом, розеткою та пробути там декілька годин. Але чи коректно це у відношенні до власників та інших людей?

Зараз велика кількість людей працює дистанційно, але через часті та тривалі відключення це стає майже неможливо. Оскільки не скрізь можна встановити генератор, на допомогу приходять кав'ярні.

Відповідь на це запитання дала експерт з етикету Вікторія Ромащенко .

Поведінка на вулиці під час сутінок

За словами Вікторії, очевидно, що війна в країні змінила багато чого довкола, у тому числі й сферу етикету. Тому деякі норми можуть навіть більше здаватися правилами безпеки, ніж поведінки, проте зараз це комбінується.

Носіть одяг зі сітловідбивальними елементами або користуйтеся ліхтариками. Таким чином ви проявляєте повагу до водіїв на дорогах, яким досить непросто кермувати в темряві.

Намагайтеся організувати свій шлях на неосвітлених ділянках таким чином, аби йти максимально віддалено від проїжджої частини.

Якщо ви пішохід, потурбуйтеся про власну безпеку на дорозі. Це також повага до водіїв (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Переходьте дорогу тільки в дозволених місцях після того, як впевнилися, що це безпечно для всіх учасників дорожнього руху.

Якщо йдете з дітьми, діє наступне правило: дорослий тримається ближче дороги, а по праву руку йде дитина. Якщо маєте при собі дитячий візочок, бажано аби він також був зі сітловідбивальними елементами.

Поведінка в громадських закладах

"Діяльність всіх громадських закладів, які працюють у сфері обслуговування, направлена, в першу чергу, на задоволення потреб своїх відвідувачів. Основний девіз - відповідати на бажання своїх клієнтів мовою задоволення", - зазначає Вікторія.

За її словами, це можливо тільки через повагу гідності та честі відвідувачів. Саме ці закони людяності роблять сфери обслуговування якісними в складний для країни час.



"Виходячи з цього та з обставин, в яких живуть мільйони українців, впевнено можу стверджувати, що сьогодні пишеться нова конвенція норм та правил гостинності", - переконана фахівчиня.

Кафе та кав'ярні часто переобладнують на коворкінги для відвідувачів (фото: unsplash.com)

Чи коректно сидіти в кав'ярні, замовивши одну каву? Адже заклад не отримає суттєвого прибутку.

Відповідь пані Вікторії - так, це цілком коректно

"Нині кав'ярні відіграють роль своєрідного пункту незламності. Згідно з правилами гостинності адміністрація має забезпечити відвідувачів не тільки асортиментом меню, а й підвищеною увагою до настрою та базових потреб", - пояснює вона.

Експерт також рекомендує власникам закладів збільшити кількість підзарядних станцій, додати місця, продумати багатоаспектність функціонування для потреб відвідувачів із маленькими дітьми.

Чи може власник або працівник закладу зробити якесь зауваження відвідувачу з приводу перебування?

Відвідувач визначає своє замовлення та його кількість, а задача закладу задовольнити його бажання, тому ніхто не може робити вам зауваження. Це можливо лише коли відвідувач порушує атмосферу закладу галасливими викриками або непристойною чи загрозливою поведінкою.

Своєю чергою відвідувачі повинні бути готовим зрозуміти персонал закладу та допомогти іншим гостям за необхідності. Наприклад, поділитися розеткою, поступитися місцем, не вимагати швидкої подачі кави чи страв, не забувати про чайові.

Також будьте готовими піти назустріч персоналу чи іншим гостям закладу (фото: unsplash.com)

"У нас зараз одна ціль - зігріти одне одного! І при відсутності світла це можливо словом, вдячністю, розумінням та уважним ставленням до одне одного!", - каже Вікторія.