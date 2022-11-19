Гроші заробляти треба: як працювати вдома без світла та інтернету

Тепер головною проблемою є нормальна робота під час тривалих відключень світла та інтернету.

Ще за часів активної фази пандемії багато українців пристосувалися до роботи вдома та перейшли на дистанційний формат. Проте повномасштабна війна внесла свої корективи.

Редактори Styler також опинилися в подібній ситуації, тому діляться з вами порадами організації роботи вдома.

Стежте за рівнем заряду пристроїв

Дистанційна робота передбачає залучення гаджетів, без яких сьогодні нікуди. Комусь потрібен лише смартфон, а хтось користується ще й ноутбуком чи комп'ютером.

Якщо за рівнем зарядки комп'ютера стежити марно, то телефон і ноутбук перевіряти потрібно. Річ у тім, що не завжди ви можете вгадати момент відключення, а якщо заряду батареї ще буде достатньо, то зможете певний час допрацювати.

До речі, те саме стосується павербанків та інших портативних зарядок.

Придбайте акумулятор

Він допоможе вам протриматися без електроенергії певний час, а також дасть можливість зарядити необхідні пристрої.

При виборі звертайте увагу на ємність акумулятора та технологію виготовлення. Найкраще обирати кислотні, адже їх можна встановлювати в будь-якому положенні, вони повільно розряджаються, швидко заряджають та довго служать.

Звичайно, коштує такий недешево, у середньому від трьох-чотирьох тисяч гривень, проте ця інвестиція точно повернеться вам. Хоча б у вигляді можливості виконувати робочі обов'язки.

Акумулятор безперебійного живлення (фото: ixbt.com)

Забезпечте собі мобільний інтернет

Часто якщо зникає світло, інтернет також припиняє свою роботу, але мобільний ще може певний час ловити. Його зв'язок зникає не відразу, тому використайте його спочатку.

На випадок тривалого відключення спробуйте самостійно забезпечити вдома зв'язок. Можна підключити роутер до акумулятора або навіть зробити павербанк для роутера.

Як зробити павербанк для роутера?

Візьміть автомобільний акумулятор, дроти, затискачі-"крокодили", штекери для роутера.

З роутера для підключення потрібно зняти затискачі-"крокодили", прикрутити дроти та припаяти штекери. Вони для роутера та блоку GPON однакові, коштують приблизно по 15 гривень за штуку.

Перевірте полярність мультиметром, щоб не помилитися з "+" та "-".

Заручіться допомогою колег

Зараз усі в однакових умовах, тому допомога та взаємовиручка як ніколи доречна. Домовтеся з колегами підміняти одне одного, брати якісь обов'язки тощо на час відключень або поки ви знову налаштуєте роботу.

Так само поясніть усе керівництву. Якщо є можливість, розділяйте роботу по годинах у день або залишайте трохи на вихідні, коли більшість людей не працюють і не займають ваше місце у кав'ярні з генератором.

Знайдіть місце з генератором поблизу

Зараз усі можливі заклади харчування та коворкінги обладнані генераторами, безперебійниками та покриттям для роботи Wi-Fi. Знайдіть декілька таких недалеко від вашого будинку та навідуйтеся туди за потреби.

Зауважте, що інші відвідувачі теж будуть приходити, тому часто на всіх може не вистачити розеток. Отже, намагайтеся прийти якомога раніше.

Майте список місць із генераторами (фото: Freepik)