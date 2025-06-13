"Мені соромно": популярний співак опинився в лікарні та розкрив причину (відео)

Співак MELOVIN переніс операцію. Він давно відкладав похід до лікаря, але все ж наважився та розповів, що саме з ним сталося.

Чому MELOVIN опинився в лікарні

Співак зізнався, що у нього були проблеми з зором. А через страх багато років не наважувався зробити лазерну корекцію.

Він шість років відкладав "на завтра" відновлення зору. У MELOVIN був астигматизм, до операції його ліве око бачило лише на 25%, а праве - на 40%.

"Вчора я казав, що втратив зір, а сьогодні мені його повернули. Те, що я бачу - це не передати словами. Я так бачив лише в лінзах! А коли я перші рази

одягав їх - ревів на вулиці, бо не уявляв, що так можна бачити! Мені соромно, що я ходив і боявся зробити лазерну корекцію зору", - розповів співак.

"Коли я лежав і побачив біле світло під час роботи лазера, щоб ви розуміли, він працює всього 15 секунд, і коли все стало білим, я сказав: "Лікарю, здається, я вже в раю", - також згадав він.

MELOVIN переніс операцію (скріншот)

Окрім цього, на відео з лікарні MELOVIN пожартував, що робить операцію "лише щоб бачити" Артема Пивоварова. Мережею вже давно ходять чутки, що співаки планують фіт або навіть вже створили спільну пісню.

"Хахах. Бажаю тобі найшвидшого відновлення", - написав Пивоваров у відповідь на жарт.