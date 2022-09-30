"Мені Кіркоров сказав мовчати": Потап розповів, як Каменських дзвонила Лорак після 24 лютого

Українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно "перевзулась" і звернулася до українців, від початку повномасштабного вторгнення РФ мовчала про війну. Після 24 лютого їй зателефонувала Настя Каменських та намагалася закликати до совісті співачку.
Про це розповів у програмі "Життя відомих людей" продюсер та тренер "Голосу країни-12" Потап.
За його словами, його дружина Настя з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну обдзвонювала наших зірок, які працюють у Кремлі. Каменських дуже хотіла, щоб вони не мовчали та захистили Україну.
У розмові Лорак сказала Насті, що Кіркоров їй сказав мовчати і думати "на два роки наперед".
"Скажи хоч щось. Не мовчи – ні війні. На що співачка із Чернівців їй відповідала: "Мені Кіркоров сказав нічого не говорити, я все розумію, він сказав думати на два роки вперед. Тому не треба мене довбати". На що Настя каже: "Ти не маєш права називатися більше українкою", - розповів Потап.
Нагадаємо, що нещодавно Ані Лорак звернулася до українців із "заїждженою платівкою" про те, що вона "поза політикою", та й взагалі співає для людей, не поділяючи їх на національність.
Раніше Кароліні почали скасовувати концерти в Європі через її позицію щодо війни у її рідній країні. А вона в анонсах не посоромилася називати себе "найтитулованішою співачкою України".
Потап і Настя Каменських нещодавно повернулися до України та збираються далі допомагати людям, які цього потребують. Також репер повідомив, що тепер усі його пісні будуть українською мовою.
Як ми раніше писали, "найтитулованішій співачці" Лорак почали скасовувати концерти в Європі.
Також ми повідомляли, що Потап на концерті у Варшаві "опустив" російського пропагандиста.