"Мені Кіркоров сказав мовчати": Потап розповів, як Каменських дзвонила Лорак після 24 лютого

Про що говорили Каменських та Лорак

За його словами, його дружина Настя з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну обдзвонювала наших зірок, які працюють у Кремлі. Каменських дуже хотіла, щоб вони не мовчали та захистили Україну.

У розмові Лорак сказала Насті, що Кіркоров їй сказав мовчати і думати "на два роки наперед".

"Скажи хоч щось. Не мовчи – ні війні. На що співачка із Чернівців їй відповідала: "Мені Кіркоров сказав нічого не говорити, я все розумію, він сказав думати на два роки вперед. Тому не треба мене довбати". На що Настя каже: "Ти не маєш права називатися більше українкою", - розповів Потап.

Нагадаємо, що нещодавно Ані Лорак звернулася до українців із "заїждженою платівкою" про те, що вона "поза політикою", та й взагалі співає для людей, не поділяючи їх на національність.

Раніше Кароліні почали скасовувати концерти в Європі через її позицію щодо війни у її рідній країні. А вона в анонсах не посоромилася називати себе "найтитулованішою співачкою України".

Потап і Настя Каменських нещодавно повернулися до України та збираються далі допомагати людям, які цього потребують. Також репер повідомив, що тепер усі його пісні будуть українською мовою.