"Мне Киркоров сказал молчать": Потап рассказал, как Каменских звонила Лорак после 24 февраля

О чем говорили Каменских и Лорак

По его словам, его супруга Настя с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину обзванивала наших звезд, работающих в Кремле. Каменских очень хотела, чтобы они не молчали и защитили Украину.

В разговоре Лорак сказала Насте, что Киркоров ей сказал молчать и думать "на два года вперед".

"Скажи хоть что-то. Не молчи – нет войне. На что певица из Черновцов ей отвечала: "Мне Киркоров сказал ничего не говорить, я все понимаю, он сказал думать на два года вперед. Поэтому не надо меня задалбывать". На что Настя говорит: "Ты не имеешь права называться больше украинкой", - рассказал Потап.

Напомним, что недавно Ани Лорак обратилась к украинцам с "заезженой пластинкой" о том, что она "вне политики", да и вообще поет для людей, не разделяя их на национальности.

Ранее Каролине начали отменять концерты в Европе из-за ее позиции по войне в ее родной стране. А она в анонсах не постеснялась называть себя "самой титулованной певицей Украины".

Потап и Настя Каменских недавно вернулись в Украину и собираются дальше помогать людям, которые в этом нуждаются. Также рэпер сообщил, что теперь все его песни будут на украинском языке.