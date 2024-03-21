"Мене била мама". Відома українська співачка розкрила правду про своє дитинство

Таня Лі розкрила правду про своє дитинство

Зі слів ведучої радіо "Люкс ФМ", її били у дитинстві, і робила це мама.

Зараз, будучи дорослою, зірка усвідомила, що "стала сильною людиною і може відстояти свої кордони".

"Не всім так пощастило з батьками. Мене била мама. Я не хочу про це зараз детально говорити. Це було дуже травматично для мене. Били не через покарання. Така поведінка була ініційована її самопочуттям. Я до цього не мала ніякого відношення. Це було не через мої якісь дії", - поділилася виконавиця.

Таня Лі (фото: instagram.com/tanya_li_music)

"Але коли пройшов час, розумію, наскільки велику роль відіграла у моєму житті й мама. Попри всі "але" й складні ситуації, які ми пройшли разом, а не мої образи, усвідомлюю: стала сильною людиною, яка може відстояти свої кордони, може себе забезпечити й іншим допомогти, чітко розуміє, що хоче від життя", - зізналася артистка.

Це все, каже вона, завдяки мамі, бо вона була сильною, хоч і "могла агресувати й бути грубою", суворо її виховувати.

"Утім, це й дало приклад, якою сильною має бути жінка. Зараз хочу їй донести, настільки вдячна за це", - сказала Таня Лі.

Що стосується тата, то у ведучої із ним завжди були дуже теплі стосунки. Його вона називає найближчою людиною.

"Тато завжди говорив, що я головна жінка в його житті. Навіть зараз щодня говорить, настільки мене любить, обожнює. Мама часом ображалася через це то на тата, то на мене. Мовляв, тато завжди хороший, а мама завжди погана. Вона близько все до серця сприймала", - додала знаменитість.

Що відомо про Таню Лі

Справжнє імя артистки - Тетяна Духонченко. У 2014 році теле-радіоведуча увірвалась в український шоу-бізнес у складі гурту SELFY з піснею "Галя балувана". У 2020-му розпочала сольну кар`єру.

Також артистка спробувала себе в ролі ведучої: вона вела програму "M2Fresh", в якій розповідала глядачам про найсвіжіші музичні новинки, що з’явилися за тиждень на каналі М2.

Зараз Таня Лі є голосом радію Люкс ФМ.