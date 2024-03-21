"Мене била мама". Відома українська співачка розкрила правду про своє дитинство

Відома українська співачка і ведуча Таня Лі зізналася, що піддавалася фізичному насильству з боку найріднішої людини - мами.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий випуск шоу "Чат дівчат".
Зі слів ведучої радіо "Люкс ФМ", її били у дитинстві, і робила це мама.
Зараз, будучи дорослою, зірка усвідомила, що "стала сильною людиною і може відстояти свої кордони".
"Не всім так пощастило з батьками. Мене била мама. Я не хочу про це зараз детально говорити. Це було дуже травматично для мене. Били не через покарання. Така поведінка була ініційована її самопочуттям. Я до цього не мала ніякого відношення. Це було не через мої якісь дії", - поділилася виконавиця.
Таня Лі (фото: instagram.com/tanya_li_music)
"Але коли пройшов час, розумію, наскільки велику роль відіграла у моєму житті й мама. Попри всі "але" й складні ситуації, які ми пройшли разом, а не мої образи, усвідомлюю: стала сильною людиною, яка може відстояти свої кордони, може себе забезпечити й іншим допомогти, чітко розуміє, що хоче від життя", - зізналася артистка.
Це все, каже вона, завдяки мамі, бо вона була сильною, хоч і "могла агресувати й бути грубою", суворо її виховувати.
"Утім, це й дало приклад, якою сильною має бути жінка. Зараз хочу їй донести, настільки вдячна за це", - сказала Таня Лі.
Що стосується тата, то у ведучої із ним завжди були дуже теплі стосунки. Його вона називає найближчою людиною.
"Тато завжди говорив, що я головна жінка в його житті. Навіть зараз щодня говорить, настільки мене любить, обожнює. Мама часом ображалася через це то на тата, то на мене. Мовляв, тато завжди хороший, а мама завжди погана. Вона близько все до серця сприймала", - додала знаменитість.
Справжнє імя артистки - Тетяна Духонченко. У 2014 році теле-радіоведуча увірвалась в український шоу-бізнес у складі гурту SELFY з піснею "Галя балувана". У 2020-му розпочала сольну кар`єру.
Також артистка спробувала себе в ролі ведучої: вона вела програму "M2Fresh", в якій розповідала глядачам про найсвіжіші музичні новинки, що з’явилися за тиждень на каналі М2.
Зараз Таня Лі є голосом радію Люкс ФМ.
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