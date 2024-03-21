"Меня била мама". Известная украинская певица раскрыла правду о своем детстве

Таня Ли раскрыла правду о своем детстве

По словам ведущей радио "Люкс ФМ", ее били в детстве, и делала это мама.

Сейчас, будучи взрослой, звезда осознала, что "стала сильным человеком и может отстоять свои границы".

"Не всем так повезло с родителями. Меня била мама. Я не хочу об этом сейчас подробно говорить. Это было очень травматично для меня. Били не из-за наказания. Такое поведение было инициировано ее самочувствием. Я к этому не имела никакого отношения. Это было не из-за моих каких-то действий", - поделилась исполнительница.

Таня Ли (фото: instagram.com/tanya_li_music)

"Но когда прошло время, понимаю, насколько большую роль сыграла в моей жизни и мама. Несмотря на все "но" и сложные ситуации, которые мы прошли вместе, а не мои обиды, осознаю: стала сильным человеком, который может отстоять свои границы, может себя обеспечить и другим помочь, четко понимает, что хочет от жизни", - призналась артистка.

Это все, говорит она, благодаря маме, потому что она была сильной, хотя и "могла агрессировать и быть грубой", строго ее воспитывать.

"Впрочем, это и дало пример, какой сильной должна быть женщина. Сейчас хочу ей донести, настолько благодарна за это", - сказала Таня Ли.

Что касается папы, то у ведущей с ним всегда были очень теплые отношения. Его она называет самым близким человеком.

"Папа всегда говорил, что я главная женщина в его жизни. Даже сейчас каждый день говорит, настолько меня любит, обожает. Мама порой обижалась из-за этого то на папу, то на меня. Мол, папа всегда хороший, а мама всегда плохая. Она близко все к сердцу воспринимала", - добавила знаменитость.

Что известно о Тане Ли

Настоящее имя артистки - Татьяна Духонченко. В 2014 году телерадиоведущая ворвалась в украинский шоу-бизнес в составе группы SELFY с песней "Галя балована". В 2020-м начала сольную карьеру.

Также артистка попробовала себя в роли ведущей: она вела программу "M2Fresh", в которой рассказывала зрителям о самых свежих музыкальных новинках, появившихся за неделю на канале М2.

Сейчас Таня Ли является голосом радия Люкс ФМ.