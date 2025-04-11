UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

MELOVIN показав, яким був у дитинстві: рідкісні кадри розчулили фанів

MELOVIN (фото надане артистом)
Автор: Поліна Іваненко

Співак MELOVIN вразив новим відео, яким поділився на честь свого 28-го дня народження. Артист показав, яким був у дитинстві, та розчулив звернення до себе з минулого.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким співак поділився в Instagram.

Унікальні фото з дитинства, кадри зі шкільної лінійки, підліткового віку та часів участі у шоу "Х-фактор" - на відео маленький Мел із минулого звертається до себе 28-річного та отримує щирі й дуже зворушливі відповіді.

"Я - це ти з майбутнього. Прийшов сказати тобі важливу річ - ти не один, і насправді ніколи не був. Я щасливий, коли ти не здаєшся, коли ти залишаєшся собою, навіть, коли світ намагається зробити з тебе когось іншого. Тобі буде страшно і не раз, але ти дуже хоробрий хлопчик і навіть зі сльозами на очах ти все одно йтимеш далі - я це знаю, бо ти вже ідеш", - сказав MELOVIN.

 

Крім того, співак зауважив, що для нього завжди було важливо фокусуватися на мріях, а вже зараз він у змозі здійснити не лише свої бажання, а і допомагати у цьому іншим.

Наприкінці відео маленька версія відомого артиста запитала: "А якщо світ буде
кричати: "Стій"?", на що отримав відповідь-анонс майбутньої музичної прем'єри.

"Тормоз чи на газ - зупиняється час, романтично для нас, та не буквально" - це твоя нова пісня, вона вже народжується і дуже скоро її почують усі", - заявив артист.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
MELOVINНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу