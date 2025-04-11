MELOVIN показав, яким був у дитинстві: рідкісні кадри розчулили фанів

Унікальні фото з дитинства, кадри зі шкільної лінійки, підліткового віку та часів участі у шоу "Х-фактор" - на відео маленький Мел із минулого звертається до себе 28-річного та отримує щирі й дуже зворушливі відповіді.

"Я - це ти з майбутнього. Прийшов сказати тобі важливу річ - ти не один, і насправді ніколи не був. Я щасливий, коли ти не здаєшся, коли ти залишаєшся собою, навіть, коли світ намагається зробити з тебе когось іншого. Тобі буде страшно і не раз, але ти дуже хоробрий хлопчик і навіть зі сльозами на очах ти все одно йтимеш далі - я це знаю, бо ти вже ідеш", - сказав MELOVIN.

Крім того, співак зауважив, що для нього завжди було важливо фокусуватися на мріях, а вже зараз він у змозі здійснити не лише свої бажання, а і допомагати у цьому іншим.

Наприкінці відео маленька версія відомого артиста запитала: "А якщо світ буде

кричати: "Стій"?", на що отримав відповідь-анонс майбутньої музичної прем'єри.

"Тормоз чи на газ - зупиняється час, романтично для нас, та не буквально" - це твоя нова пісня, вона вже народжується і дуже скоро її почують усі", - заявив артист.