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В Мелитополе умер молодой парень в приемном покое больницы: не дождался помощи

Мелитополь, Вторник 06 октября 2020 18:16
В Мелитополе умер молодой парень в приемном покое больницы: не дождался помощи
В Мелитополе по вине врачей умер молодой парень (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Родные погибшего парня рассказали, что врачи не торопились оказывать помощь пациенту в критическом состоянии

В Мелитополе в приемном покое городской больницы №1 скончался молодой парень. Как утверждает его сестра, врачи просто о нем забыли, и он не дождался помощи медиков.

Девушка рассказала, что у брата было онкологическое заболевание и его доставили в больницу для оказания экстренной медицинской помощи, но врачи его просто оставили в приемном покое на несколько часов. Об этом пишет издание MV.org.ua.

"У брата был рак легких. Сегодня ему стало плохо, было тяжело дышать. Мы вызвали скорую, и врач настоял на госпитализации. Сказал, что легкие заполняются жидкостью, которую нужно откачать. Мы не стали противиться, поехали на скорой в приемный покой горбольницы №1. Это было примерно в 9:30", - рассказала Люба, сестра погибшего.

Она отметила, что брату сделали рентген и сказали ждать врача. Но за несколько часов к нему так никто из медиков и не пришел.

"Нас подняли на второй этаж, в отделение терапии, но в течении двух часов так никто к нам и не пришел, помощь не оказал, пока брат не умер", - добавила девушка.

Она написала заявление в полицию и обвинила медиков в бездеятельности. А теперь она не может получить справку о том, что у брата был рак. Эта справка помогла бы родным избежать вскрытия, и они считают, что молодой парень и так достаточно намучился.

"В онкологии нам сказали, что эту справку должны выдать в городской больнице, так как он поступил туда. А в приемном покое документ выдавать просто отказываются", - добавила Люба.

Напомним, ранее мы писали о том, что в больнице Запорожья умер пациент, который более 5 часов ждал помощь.

А также рассказывали о том, что в Харькове врачи искалечили новорожденного ребенка.

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