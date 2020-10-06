У Мелітополі помер молодий хлопець в приймальному покої лікарні: не дочекався допомоги

У Мелітополі з вини лікарів помер молодий хлопець (Колаж РБК-Україна)

Рідні загиблого хлопця розповіли, що лікарі не поспішали надавати допомогу пацієнту в критичному стані

У Мелітополі в приймальному покої міської лікарні №1 помер молодий хлопець. Як стверджує його сестра, лікарі просто про нього забули, і він не дочекався допомоги медиків.

Дівчина розповіла, що у брата було онкологічне захворювання і його доставили в лікарню для надання екстреної медичної допомоги, але лікарі його просто залишили в приймальному покої на кілька годин. Про це пише видання MV.org.ua.

"У брата був рак легенів. Сьогодні йому стало погано, було важко дихати. Ми викликали швидку, і лікар наполіг на госпіталізації. Сказав, що легені заповнюються рідиною, яку потрібно відкачати. Ми не стали противитися, поїхали на швидкій в приймальний покій лікарні №1. Це було приблизно о 9:30", - розповіла Люба, сестра загиблого.

Вона зазначила, що брату зробили рентген і сказали чекати лікаря. Але за кілька годин до нього так ніхто з медиків і не прийшов.

"Нас підняли на другий поверх, у відділення терапії, але протягом двох годин так ніхто до нас не прийшов, допомогу не надав, поки брат не помер", - додала дівчина.

Вона написала заяву в поліцію і звинуватила медиків у бездіяльності. А тепер вона не може отримати довідку про те, що у брата був рак. Ця довідка допомогла б рідним уникнути розтину, і вони вважають, що молодий хлопець і так достатньо намучився.

"В онкології нам сказали, що цю довідку повинні видати в міській лікарні, через те, що він поступив туди. А в приймальному покої документ видавати просто відмовляються", - додала Люба.

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