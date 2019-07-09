В Мелитополе огромное дерево рухнуло на проезжавшее авто: момент попал на видео

Из-за урагана в Мелитополе Запорожской области было повреждено сразу несколько автомобилей. В сети показали видео с камер наблюдения, на которые попал момент падения огромного дерева на транспортные средства.

Отметим, что два из трех автомобилей были припаркованы, а третья машина в момент падения дерева как раз двигалась по улице.

Кроме повреждения автомобилей, были также оборваны электрические провода.

Очевидцы говорят, что в результате происшествия люди не пострадали. Тем не менее, автотранспорт нуждается в ремонте. Больше всего досталось "Ланосу", который был припаркован прямо под деревом.

Дерево упало на авто во время движения в Мелитополе (видео: YouTube/Mlive Tv)

К слову, Херсонская область сильно пострадала от грозы с ливнем, в понедельник, 8 июля. В сети показали последствия дождя, который затопил улицы Новой Каховки и Херсона, а в области зафиксировали смерч.

Напомним, недавно в центре Киева на улице Крещатик из-за сильных ураганных порывов ветра упал большой каштан.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты сорвал крыши со многих домов.