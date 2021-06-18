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В Мелитополе нашли ребенка-Маугли: жил под открытым небом на улице

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Мелитополь, Пятница 18 июня 2021 13:14
В Мелитополе нашли ребенка-Маугли: жил под открытым небом на улице В Мелитополе нашли ребенка-Маугли (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Мелитополе сотрудники службы по делам детей обнаружили восьмилетнего мальчика, который жил под открытым небом.

Детали рассказали на странице в Facebook Службы по делам детей в Мелитополе.

Ребенка, который живет под открытым небом на куче старых матрасов и картонках, заметили местные жители и работники местной ДЮСШ и сообщили об этом в соответствующие органы. Во время рейда специалисты службы по делам детей нашли в указанном месте восьмилетнего мальчика.

Вместе с мальчиком было двое взрослых, которые назвались родителями ребенка. Однако никаких документов, которые могли бы это подтвердить, они предоставить не смогли. Соцработникам они сообщили, что живут на улице уже больше недели.

На фотографиях видно, что ребенок жил в кустах под открытым небом. Вместо кровати он использовал старые матрасы, которые просто лежали на земле. А вместо шкафа и игрушек – картонную коробку.

Мальчика осмотрели и немедленно доставили в детскую больницу для прохождения медицинского обследования и необходимого лечения.

Как и почему несовершеннолетний ребенок оказался на улице – будут разбираться в правоохранительных органах. Также выясняются личности взрослых, которые находились на улице вместе с мальчиком.

В Мелитополе нашли ребенка-Маугли: жил под открытым небом на улицеВ Мелитополе нашли ребенка-Маугли: жил под открытым небом на улицеВ Мелитополе нашли ребенка-Маугли: жил под открытым небом на улицеВ Мелитополе обнаружили мальчика-маугли (Фото: facebook.com/ChildrensService)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сумах мать бросила в квартире двухлетнего ребенка и ушла.

А также рассказывали о том, что под Николаевом мать отказалась лечить ребенка, который облился кипятком.

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