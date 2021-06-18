У Мелітополі знайшли дитину-Мауглі: жив просто неба на вулиці

У Мелітополі співробітники Служби у справах дітей виявили восьмирічного хлопчика, який жив просто неба.

Деталі розповіли на сторінці в Facebook Служби у справах дітей у Мелітополі.

Дитину, яка живе просто неба на купі старих матраців і картонках, помітили місцеві жителі та працівники місцевої ДЮСШ і повідомили про це у відповідні органи. Під час рейду фахівці служби у справах дітей знайшли у вказаному місці восьмирічного хлопчика.

Разом з хлопчиком було двоє дорослих, які назвалися батьками дитини. Однак жодних документів, які могли б це підтвердити, вони надати не змогли. Соцпрацівникам вони повідомили, що живуть на вулиці вже понад тиждень.

На фотографіях видно, що дитина жила в кущах просто неба. Замість ліжка він використовував старі матраци, які просто лежали на землі. А замість шафи та іграшок - картонну коробку.

Хлопчика оглянули та негайно доставили до дитячої лікарні для проходження медичного обстеження та необхідного лікування.

Як і чому неповнолітня дитина опинилася на вулиці - будуть розбиратися в правоохоронних органах. Також з'ясовуються особи дорослих, які перебували на вулиці разом з хлопчиком.

У Мелітополі виявили хлопчика-Мауглі (Фото: facebook.com/ChildrensService)