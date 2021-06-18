У Мелітополі знайшли дитину-Мауглі: жив просто неба на вулиці
У Мелітополі співробітники Служби у справах дітей виявили восьмирічного хлопчика, який жив просто неба.
Деталі розповіли на сторінці в Facebook Служби у справах дітей у Мелітополі.
Дитину, яка живе просто неба на купі старих матраців і картонках, помітили місцеві жителі та працівники місцевої ДЮСШ і повідомили про це у відповідні органи. Під час рейду фахівці служби у справах дітей знайшли у вказаному місці восьмирічного хлопчика.
Разом з хлопчиком було двоє дорослих, які назвалися батьками дитини. Однак жодних документів, які могли б це підтвердити, вони надати не змогли. Соцпрацівникам вони повідомили, що живуть на вулиці вже понад тиждень.
На фотографіях видно, що дитина жила в кущах просто неба. Замість ліжка він використовував старі матраци, які просто лежали на землі. А замість шафи та іграшок - картонну коробку.
Хлопчика оглянули та негайно доставили до дитячої лікарні для проходження медичного обстеження та необхідного лікування.
Як і чому неповнолітня дитина опинилася на вулиці - будуть розбиратися в правоохоронних органах. Також з'ясовуються особи дорослих, які перебували на вулиці разом з хлопчиком.
У Мелітополі виявили хлопчика-Мауглі (Фото: facebook.com/ChildrensService)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Сумах мати кинула у квартирі дворічну дитину і пішла.
А також розповідали про те, що під Миколаєвом мати відмовилася лікувати дитину, яка облилася окропом.