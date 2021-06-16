В Сумах горе-мать бросила маленькую дочку в запертой квартире

В Сумах мать оставила своего маленького ребенка одного в запертой квартире и ушла на длительное время по своим делам. Правоохранителям позвонила родственница этой женщины, которая переживала о полуторагодовалой девочке, и попросила разобраться в ситуации.

Об этом передали в пресс-службе патрульной полиции Сумской области.

Как выяснилось, у женщины были проблемы с алкоголем, а по словам соседей (дом на улице Марко Вовчок) - она довольно часто оставляла дочку одну.

Также стало известно, что старшего сына у горе-матери уже забрали социальные службы, так как она не обеспечивала надлежащий уход за ребенком и не выполняла своих родительских обязанностей.

Так как на стук в дверь ребенок не реагировал, патрульные вызвали на помощь спасателей и бригаду врачей. К тому времени 36-летняя женщина наконец ответила на телефонный звонок, и на требование срочно вернуться домой просто начала кричать и ругаться.

"Гражданка, вероятно, была нетрезвая. На защиту ребенка стали родственники девочки, которых также разыскали патрульные. Именно они и привезли мать домой", - рассказали правоохранители.

В квартире царил беспорядок, еды не было вообще, а электроэнергию отключили за неуплату. Маленькая девочка лежала на диване и не поднималась, и совсем не плакала. Медики осмотрели ребенка, а затем доставили девочку в больницу.

Работники ювенальной превенции составили на женщину протокол по ст. 184 (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Видео: в Сумах горе-мать заперла маленькую дочку в квартире и ушла