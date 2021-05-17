Мелитополь засыпало градом размером с пельмень: фото и видео "армагеддона"

В городе Мелитополь на Запорожья в ночь на понедельник разгулялась стихия. Гроза с молниями устроила настоящее световое шоу, а крупный град, напоминающий по форме и размеру пельмени повредил урожай.
Об этом пишут местные каналы.
Сообщается, что такого обложного ливня с громом, градом и молниями мелитопольцы уже давно не помнят.
Горожане снимали ночной армагеддон на камеры и делились кадрами в соцсетях. Спать под ужас, творящийся за окном было сложно.
Ливень сопровождался градом размером с гривневую монету. Лед, падающий с неба навредил садам, где уже "позавязывались" будущие плоды косточковых.
Фото: В Мелитополе выпал крупный град (t.me/melitopolgram)
"Пока вы спите в городе происходит конец света - и мы его для вас засняли.
Сначала сверкала молния, а потом поднялся ветер и пошел град. Вот такая майская ночь", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, что в ночь на понедельник 17 мая погода устроила настоящее световое шоу с шумовыми эффектами от падающего града.
Видео: Гроза в Мелитополе 17 мая (t.me/melitopolgram)
Отметим, что о вероятности грозовых ливней, шквалов и града 17 мая предупредили синоптики Украинского гидрометцентра.
Синоптик Наталка Диденко рассказала, что дождливой погода в стране будет до конца рабочей недели, кроме того ожидается похолодание.