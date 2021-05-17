Мелітополь засипало градом розміром з пельмень: фото і відео "армагеддону"

У місті Мелітополь на Запоріжжі в ніч на понеділок розгулялася стихія. Гроза з блискавками влаштувала справжнє світлове шоу, а великий град, що нагадує за формою і розміром пельмені пошкодив урожай.
Про це пишуть місцеві канали.
Повідомляється, що такої обложної зливи з громом, градом і блискавками мелітопольці вже давно не пам'ятають.
Городяни знімали нічний армагеддон на камери і ділилися кадрами в соцмережах. Спати під жах, що твориться за вікном було складно.
Злива супроводжувалася градом розміром з гривневу монету. Лід, що падає з неба нашкодив садам, де вже "позав'язувалися" майбутні плоди кісточкових.
Фото: у Мелітополі випав великий град (t.me/melitopolgram)
"Поки ви спите в місті відбувається кінець світу - і ми його для вас зняли.
Спочатку виблискувала блискавка, а потім піднявся вітер і пішов град. Ось така травнева ніч", - йдеться в повідомленні.
На кадрах видно, що в ніч на понеділок 17 травня погода влаштувала справжнє світлове шоу з шумовими ефектами від падаючого граду.
Відео: Гроза в Мелітополі 17 травня (t.me/melitopolgram)
Відзначимо, що про ймовірність грозових злив, шквалів і граду 17 травня попередили синоптики Українського гідрометцентру.
Синоптик Наталка Діденко розповіла, що дощовою погода в країні буде до кінця робочого тижня, крім того очікується похолодання.