Украину накрывает циклоном с ливнями, градом и шквалами: где испортится погода

Погода в Украине 17 мая окажется под воздействием мощного циклона, который уже накрывает некоторые области.

Об этом нам рассказали в пресс-службе Украинского гидрометцентра.

"Циклон с юго-востока принес сегодня в большинство областей Украины кратковременные дожди, грозы, в южных и центральных областях местами - значительные дожди (на западе и востоке страны - небольшие)", - говорится в сообщении.

Согласно видео со спутниковой анимации, утром понедельника над центральными областями мощные дождевые облака.

Синоптики предупредили, что в южных и центральных областях при грозах местами град и шквалы 15-20 м/с.

Циклон із південного сходу приніс сьогодні у більшість областей України короткочасні дощі грози, у південних та центральних областях місцями значні дощі (на заході та сході країни невеликі). На супутниковій анімації зараз над центральними областями потужні дощові хмари В південних та центральних областях при грозах місцями град та шквали 15-20 м/с #погода #київ #україна #прогноз #weather #kyiv #ukraine #гідрометцентр #укргідрометцентр #прогноз_погоди Video by www.windy.com. Posted by Український гідрометеорологічний центр on Sunday, May 16, 2021

Видео: Украину накрыло мощными дождевыми облаками (facebook.com/UkrHMC)

Синоптик Наталка Диденко также предупредила о циклонической активности. Она прогнозирует, что осадки доберутся в течение дня до запада, востока и юга.

"Серьезная облачность мощная сейчас - над Украиной! Идут дожди, гремят грозы. Запад, восток, часть юга находятся пока среди сухой погоды, но это - временно.

Фото: Украину накрыло грозами (facebook.com/tala.didenko)