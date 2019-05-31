Начал извержение самый большой вулкан в Европе (видео)

Извержение вулкана Этна началось на Сицилии (иллюстративное фото: GettyImages)

Этна выбрасывает на поверхность кратера раскаленную лаву

Извержение Этны, расположенной на итальянском острове Сицилия началось еще 30 мая. В сети показывают потрясающие видео разъяренного гиганта, который 31 мая стал выбрасывать на поверхность лаву. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

Извержение вулкана Этна началось на Сицилии (видео: YouTube/Martin Rietze)

На поверхности вулкана Этна возле юго-восточного кратера на высоте 3150 метров образовались два субтерминальных разлома, из которых начала вытекать лава. Местные жители также сообщают о выбросе пепла из вулкана.

Извержение вулкана Этна началось на Сицилии (видео: YouTube/Le Figaro)

Этна - это действующий стратовулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессины и Катании. Это наиболее высокий действующий вулкан в Европе. Высота Этны составляет 3295 метров над уровнем моря.

Извержение вулкана Этна началось на Сицилии (видео: YouTube/Michele Mammino)

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