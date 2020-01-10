У Мексиці вибухнув один з найбільших вулканів у світі: потужне відео

У Мексиці сталося виверження вулкана Попокатепетль (скрін відео: youtube.com)

Вулкан Попокатепетль вивергнув у небо три кілометри попелу

Вулкан Попокатепетль здійснив виверження в Мексиці. Вулкан є найактивнішим в країні і розташований неподалік від Мехіко, столиці держави, де проживає 20 млн людей. Через виверження в околицях оголошено жовтий рівень небезпеки. З'явилися відео з моментом найпотужнішого вибуху гіганта.

Попокатепетль прокинувся ще 25 грудня, а 9 січня стався вибух з потужним викидом лави і попелу. Вулкан є другим за висотою в країні (5426 метрів), поруч з ним розташований згаслий Істаксіуатль (5675 метрів), і входить в десятку найвищих у світі.

Вулкан-гігант є одним з найактивніших у світі, в останній раз він виявляв активність у березні 2019 року.

Вулкан постійно спостерігають в онлайн-режимі. Системи моніторингу зафіксували близько 300 "видихів", які складалися з водяної пари, вулканічних газів, а також золи. Було зареєстровано 90 хвилин тремору, при цьому магнітуда вулканотектонічного землетрусу склала 1,4.

Крім того, був зафіксований потужний вибух, в результаті якого стовп попелу піднявся на 3 км у північно-східному напрямку.

У Мексиці сталося виверження вулкана Попокатепетль (відео: YouTube/News On Demand)