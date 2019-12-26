В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль

Фото: Попокатепетль (wikimedia)

В стране объявлен желтый уровень опасности

Самый активный вулкан Мексики Попокатепетль проснулся и начал выбрасывать пепел. Как передает РБК-Украина, об этом сообщается на Youtube-канале Volcano Time-Lapse.

На этом же канале можно в онлайн режиме наблюдать за извержением вулкана и всей его деятельностью. По данным местных СМИ, в районе извержения вулкана объявлен желтый уровень тревоги.

"Наблюдались выбросы пепла и вулканических газов на высоту до одного километра, они рассеиваются в сторону юго-востока. Также в радиусе 900 метров замечены раскаленные обломки", - сообщили в Национальной службе гражданской обороны.

Вторая фаза "желтого уровня" тревоги, которая объявлена в районе вулкана, не предусматривает эвакуации или прекращения работы.

Вулкан Попокатепетль является вторым по величине в Мексике, расположенный в 50 километрах от столицы страны - Мехико.

Напомним, в Новой Зеландии 9 декабря произошло извержение вулкана, в результате которого погибли 19 человек.