В Японии начал извержение гигантский вулкан: впечатляющие фото и видео

Вулкан начал извержение в Японии (коллаж: РБК-Украина)

Огромный вулкан выбрасывает пепел на высоту до двух километров

В Японии активизировался один из крупнейших вулканов - Сакурадзима. Из жерла гиганта извергаются клубы пепла высотой до двух километров и течет разжаренная лава. В сети публикуют потрясающие видео и фото природного явления.

Местный власти просят не приближаться к опасному вулкану, но эвакуацию пока не объявляют. Вулкан "предупреждал" о своей активности уже в начале сентября - тогда из его жерла также вылетал пепел.

One of Japan's most active volcanoes, Sakurajima, spews ash more than 3,500 feet into the sky in new eruption. https://t.co/g9Evk7mhEq pic.twitter.com/O2DVWrR7hw — ABC News (@ABC) September 16, 2019

Вулкан начал извержение в Японии (видео: twitter.com/ABC)

Согласно токийскому Консультативному центру по вулканическому пеплу, шлейф пепла растянулся на 4 000 м над морем.

Вулкан Сакурадзима расположен на полуострове Осуми острова Кюсю в японской префектуре Кагосима.

Вулкан начал извержение в Японии (видео: twitter.com/ABC)

Ранее сообщалось, что извержение вулкана Райкоке в России за пару часов уничтожило все живое на острове центральных Курил.

Также мы писали, что на Северной Суматре, в Индонезии, проснулся вулкан Синабунг. Столб из пепла, который появился во время извержения, достиг в высоту 7 километров.