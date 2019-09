В Японии начал извержение гигантский вулкан: впечатляющие фото и видео

Огромный вулкан выбрасывает пепел на высоту до двух километров

В Японии активизировался один из крупнейших вулканов - Сакурадзима. Из жерла гиганта извергаются клубы пепла высотой до двух километров и течет разжаренная лава. В сети публикуют потрясающие видео и фото природного явления.

Местный власти просят не приближаться к опасному вулкану, но эвакуацию пока не объявляют. Вулкан "предупреждал" о своей активности уже в начале сентября - тогда из его жерла также вылетал пепел.

One of Japan's most active volcanoes, Sakurajima, spews ash more than 3,500 feet into the sky in new eruption. https://t.co/g9Evk7mhEq pic.twitter.com/O2DVWrR7hw