Мексиканская закуска дома: готовим хрустящие и сочные начос

21 октября празднуют Международный день самой популярной мексиканской закуски - начос. Она прекрасно дополнит стол для гостей и создаст домашнюю атмосферу под просмотр фильмов с любимым человеком.

Styler не видит поводов не угостить начесами своих домашних, потому начинаем готовить!

Что нужно для начосов?

Начос - это прежде всего чипсы из кукурузной муки. Однако их дополняют разнообразными добавками и соусами.

Чтобы приготовить чипсы начес, вам понадобится

60-70 граммов кипятка

Пол чайной ложки соли

50 граммов кукурузной муки

Пол чайной ложки сушеной паприки

Две столовые ложки растительного масла. Для сохранения традиционного вкуса рекомендуем взять кукурузную

Готовим начосы

Соедините вместе муку и кипяток и замешайте тесто. Влейте туда масло, добавьте соль и паприку и снова хорошо перемешайте до однородной консистенции. Важно сделать это так, чтобы тесто было без комочков.

На противень, выстеленный бумагой, тонко выложите тесто. Разрежьте ножом на равные треугольники. Это классическая форма начеса.

Запекайте чипсы в духовке, нагретой до температуры 160 градусов в режиме конвекции 15-20 минут, и готово.

Приготовим начинку для начеса

Нам понадобится:

Пол килограмма фарш из вашего любимого мяса

Одна луковица

Две столовые ложки соуса Терияки

Два вида сыра

Банка кукурузы

Консервированные томаты

Один красный сладкий перец

К фаршу добавьте крупно нарезанный лук. Обжарьте смесь на сковороде с соусом. После этого выложите фарш на противень, добавьте зелень, творог и кукурузу, томаты и перец.

Всё это хорошо перемешайте и выпекайте в духовке 15-20 минут при температуре 180 градусов. Когда достанете, перемешайте еще раз и присыпьте сверху сыром. Снова поставьте запекаться на несколько минут, чтобы образовалась золотистая корочка.

Ешьте вместе с начос и любимыми напитками!