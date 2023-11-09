UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

MEGOGO MUSIC AWARDS: список претендентів на звання найкращих артистів року

MEGOGO MUSIC AWARDS 2023 оголосила список номінантів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Українці можуть проголосувати за найкращих представників музичної індустрії року в рамках другої премії MEGOGO MUSIC AWARDS від альтернативного музичного каналу MEGOGO LIVE.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт премії.

Так, до 30 листопада всі прихильники української музики мають змогу приєднатися до онлайн-голосування за посиланням та визначити переможців у наступних номінаціях:

Поп-артист/-ка року

  • VOLODYMYR DANTES 
  • KOLA
  • TVORCHI
  • DOROFEEVA
  • JERRY HEIL
  • KADNAY
  • ROXOLANA
  • ADAM
  • LIDA LEE
  • ХРИСТИНА СОЛОВІЙ 

LIDA LEE (фото: instagram.com/lidalee_official)

KADNAY (фото: instagram.com/k.a.d.n.a.y)

TVORCHI (фото: instagram.com/tvorchi_official)

Нова хвиля попмузики

  • YAKTAK
  • GOLUBENKO
  • ENLEO
  • PARFENIUK
  • STASYA
  • DOVI
  • DEMCHUK
  • SHUMEI
  • NICHKA
  • KRYLATA

YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)

SHUMEI (фото: instagram.com/shumei.music)

DOVI (фото: instagram.com/dovi.music.ua)


Альтернативний/інді-артист/-ка року

  • ПАЛІНДРОМ
  • ТОНКА
  • TEMBER BLANHE 
  • LELY45
  • ЦИФЕРБЛАТ
  • ЮЛЯ ЮРІНА 
  • THE USLEEPING
  • LATEXFAUNA
  • ANDRII BARMALII
  • THEKOMA

LELY45 (фото: instagram.com/lely45)

TEMBER BLANHE (фото: instagram.com/temberblanche)

Нова хвиля альтернативної/інді-музики

  • SADSVIT
  • СТРУКТУРА ЩАСТЯ
  • TERY
  • LOVE, MARY
  • ДІТИ ІНЖЕНЕРІВ
  • ALICE CHANGE
  • TUMAZAR
  • THE CURLY
  • MOLODI
  • VIORIA

THE CURLY (фото: instagram.com/thecurlyyyy)

VIORIA (фото: instagram.com/vioria.a)

Хіп-хоп артист/-ка року

  • KRECHET
  • OTOY
  • ALYONA ALYONA
  • РОМА МАЙК
  • МІША ПРАВИЛЬНИЙ
  • ТИСК
  • PVNCH
  • ГОНЯ
  • ZBARASKI
  • KALUSH

KRECHET (фото: instagram.com/krechet_official)

OTOY (фото:instagram.com/otoysounds)

Нова хвиля хіп-хопу

  • GUNNA CHORNA
  • OI FUSK
  • НЕСТОР
  • SANTORIN
  • KUTOVYI
  • FREAKY SIREN
  • NIA BARBIА
  • AVEKUCHER
  • SAGE
  • DRUD

KUTOVYI (фото: instagram.com/oleksandr.kutovyi)

SAGE (фото: instagram.com/sageenough)

Кліп року

  • LATEXFAUNA - MASANDRA
  • OI FUSK & PAAT. - ЛОГОС
  • СТАСІК - ГЕРОЇ ВМИРАЮТЬ
  • РОМА МАЙК Х ВОХА - ВЄТЄРОК
  • ANDRII BARMALII - Я НОРМАЛЬНО
  • OTOY - ШУКАЛИ ВЧОРА
  • VOLODYMYR DANTES - ЧУЄШ
  • ЦИФЕРБЛАТ - ДИСКО-ФАНКО
  • DOROFEEVA - КОХАЮ, АЛЕ НЕ ЗОВСІМ
  • ONUKA - PEREMOHA

 

Альбом року

  • ONUKA - ROOM
  • LELY45 - ВСІ ДІВЧАТА ХОРОШІ
  • SADSVIT - НЕОНОВА МРІЯ
  • TERY - ТЕПЛИЙ СНІГ
  • TEMBER BLANCHE - ТИ ЛИШ ЛЮДИНА
  • ПАЛІНДРОМ - НАЙЛІПШІ ПИТАННЯ СОБІ
  • ЮЛЯ ЮРІНА - РЕФЛЕКСІЯ
  • OTOY - НЕДОВГОТРИВАЛІ ВІДНОСИНИ
  • ЦИФЕРБЛАТ - ПЕРЕТВОРЕННЯ
  • МАРІЯ КВІТКА - ДАЙ СЕРЦЮ ВОЛЮ

Мініальбом року

  • ТОНКА - ЗАГУБЛЕНУ ВЕСНУ
  • KOLA - МУЗИЧНИЙ ЩОДЕННИК. ЧАСТИНА 1
  • KLAVDIA PETRIVNA - БЕРЕЖИ МЕНЕ
  • PHIL IT – ПРОЛОГ
  • THEKOMAKOMA - МАЙБУТНІЙ АЛЬБОМ
  • TVORCHI - HEART OF STEEL
  • THE CURLY - СУМНІВНА ТЕРАПІЯ
  • SAD NOVELIST, СТРУКТУРА ЩАСТЯ - БЛИЖЧЕ
  • VIORIA - УРОКИ ФЛІРТУ
  • РОМА МАЙК - NEW ERA

Колаба року

  • NAZVA - НА ДНО FT. KRUTЬ
  • PHIL IT & LOVE, MARY - ДУМИ
  • TO ETERNITY & OTOY - ПОЖЕЖА
  • SADSVIT FEAT. LELY45 - АВТОМАГІСТРАЛІ
  • YAKTAK & KOLA - ПОРІЧКА
  • SHUMEI X ZLATA OGNEVICH - БУРЕВІЯМИ
  • САША ЧЕМЕРОВ, МІША ПРАВИЛЬНИЙ - ОБІЙМИ (FEAT. КУЛЬТУРНИЙ ДЕСАНТ)
  • KALUSH & JERRY HEIL - СТІНИ
  • KOLA & ADAM - ЗОРЕПАДИ
  • OTOY & THE CURLY - ЖАРПТИЦЯ

 

Етнофольк-артист/-ка року

  • NAZVA
  • МАРІЯ КВІТКА
  • ЮЛЯ ЮРІНА (ПРОГРАМА "ҐВАРА")
  • KOZAK SIROMAHA
  • KALUSH ORCHESTRA
  • ONUKA
  • FIЇNKA
  • STASYA
  • THE LAZY JESUS (ПРОЄКТ UA TRIBAL)

Що відомо про премію 

Премія MEGOGO MUSIC AWARDS заснована під час повномасштабного вторгнення Росії з метою популяризації сучасної української музики та пошуку нових імен. 

"Вже вдруге ми збираємо українську музичну індустрію та її прихильників, щоб заохочувати творчий розвиток та знайомити гравців ринку. Живучи та працюючи в Україні, сьогодні ми є творцями новітньої історії й культури, тому важливо нагороджувати кращих та визначати вектор розвитку галузі. Цього року ми трансформували деякі номінації, а також - додали професійне журі, до складу якого увійшли фахівці музичної індустрії, які разом із редакцією музичного каналу MEGOGO LIVE сформували лонгліст та шортліст премії", - коментують організатори.

Переможцями минулорічної премії стали: Артем Пивоваров,  KOLA,  SKOFKA, DOROFEEVA,  SadSvit,  Lely45, Ed Sheeran feat. Антитіла,  KOLABA, а спеціальну відзнаку “За внесок у розвиток та популяризацію української музики” здобули Jamala, Kalush Orchestra та Артем Пивоваров. 

Раніше ми розповідали про те що, у Києві запалять молоді музиканти, які формують нову українську сцену.

Також читайте наш матеріал про 7 українських музичних новинок листопада на будь-який смак.

Читайте РБК-Україна в Google News
премияспіваки