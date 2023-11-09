MEGOGO MUSIC AWARDS: список претендентів на звання найкращих артистів року

Українці можуть проголосувати за найкращих представників музичної індустрії року в рамках другої премії MEGOGO MUSIC AWARDS від альтернативного музичного каналу MEGOGO LIVE.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт премії.
Так, до 30 листопада всі прихильники української музики мають змогу приєднатися до онлайн-голосування за посиланням та визначити переможців у наступних номінаціях:
LIDA LEE (фото: instagram.com/lidalee_official)
KADNAY (фото: instagram.com/k.a.d.n.a.y)
TVORCHI (фото: instagram.com/tvorchi_official)
YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)
SHUMEI (фото: instagram.com/shumei.music)
DOVI (фото: instagram.com/dovi.music.ua)
LELY45 (фото: instagram.com/lely45)
TEMBER BLANHE (фото: instagram.com/temberblanche)
THE CURLY (фото: instagram.com/thecurlyyyy)
VIORIA (фото: instagram.com/vioria.a)
KRECHET (фото: instagram.com/krechet_official)
OTOY (фото:instagram.com/otoysounds)
KUTOVYI (фото: instagram.com/oleksandr.kutovyi)
SAGE (фото: instagram.com/sageenough)
Премія MEGOGO MUSIC AWARDS заснована під час повномасштабного вторгнення Росії з метою популяризації сучасної української музики та пошуку нових імен.
"Вже вдруге ми збираємо українську музичну індустрію та її прихильників, щоб заохочувати творчий розвиток та знайомити гравців ринку. Живучи та працюючи в Україні, сьогодні ми є творцями новітньої історії й культури, тому важливо нагороджувати кращих та визначати вектор розвитку галузі. Цього року ми трансформували деякі номінації, а також - додали професійне журі, до складу якого увійшли фахівці музичної індустрії, які разом із редакцією музичного каналу MEGOGO LIVE сформували лонгліст та шортліст премії", - коментують організатори.
Переможцями минулорічної премії стали: Артем Пивоваров, KOLA, SKOFKA, DOROFEEVA, SadSvit, Lely45, Ed Sheeran feat. Антитіла, KOLABA, а спеціальну відзнаку “За внесок у розвиток та популяризацію української музики” здобули Jamala, Kalush Orchestra та Артем Пивоваров.
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