"СЛУХ: Наживо". У Києві запалять молоді музиканти, які формують нову українську сцену

11.11.2023

11 листопада у київському клубі Bel Etage відбудеться великий концерт "СЛУХ: Наживо", де зіграють молоді українські гурти, імена яких вже скоро будуть знати всі поціновувачі якісної музики.

Хто виступатиме на "СЛУХ: Наживо"

Renie Cares

Це інді-гурт із піснями, що завойовують серця українців. Кожен їх трек - тендітна подорож через тумани внутрішньої самотності, нескінченний діалог із самим собою. Перша композиція гурту "Якби" наразі має більше мільйона прослуховувань на Spotify, а їхній дебютний альбом - один із найочікуваніших цієї осені.

Blooms Corda

Інді-фанк-гурт, що дає світло навіть у найтемніші часи. Їхні тендітні пісні можна віднести до джазу та фанку з поетичними текстами Данила Галика. Альбоми гурту постійно входять до списків найкращих українських записів року різних видань і блогерів.

Disappeared Completely

Майстри еклектичного інді-року, що змішують електроніку, тріп-хоп і навіть блюз. Їхній дебютний альбом вийшов на французькому лейблі La Belle Musique, а 11 листопада музиканти презентують нову платівку "Pretty Average", у якій багато гітарних бойовиків.

Квитки на "СЛУХ: Наживо" можна придбати за посиланням на сайті квиткового оператора Concert.ua. Їхня вартість стартує від 550 грн.