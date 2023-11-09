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MEGOGO MUSIC AWARDS: список претендентов на звание лучших артистов года

MEGOGO MUSIC AWARDS 2023 объявила список номинантов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Украинцы могут проголосовать за лучших представителей музыкальной индустрии в рамках второй премии MEGOGO MUSIC AWARDS от альтернативного музыкального канала MEGOGO LIVE.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт премии.

Так, до 30 ноября все поклонники украинской музыки могут присоединиться к онлайн-голосованию по ссылке и определить победителей в следующих номинациях:

Поп-артист/-ка года

  • VOLODYMYR DANTES
  • KOLA
  • TVORCHI
  • DOROFEEVA
  • JERRY HEIL
  • KADNAY
  • ROXOLANA
  • ADAM
  • LIDA LEE
  • ХРИСТИНА СОЛОВИЙ

LIDA LEE (фото: instagram.com/lidalee_official)

KADNAY (фото: instagram.com/kadnay)

TVORCHI (фото: instagram.com/tvorchi_official)

Новая волна попмузыки

  • YAKTAK
  • GOLUBENKO
  • ENLEO
  • PARFENIUK
  • STASYA
  • DOVI
  • DEMCHUK
  • SHUMEI
  • NICHKA
  • KRYLATA

YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)

SHUMEI (фото: instagram.com/shumei.music)

DOVI (фото: instagram.com/dovi.music.ua)


Альтернативный/инди-артист/-ка года

  • ПОЛІНДРОМ
  • ТОНКА
  • TEMBER BLANHE
  • LELY45
  • ЦИФЕРБЛАТ
  • ЮЛЯ ЮРИНА
  • THE USLEEPING
  • LATEXFAUNA
  • ANDRII BARMALII
  • THEKOMA

LELY45 (фото: instagram.com/lely45)

TEMBER BLANHE (фото: instagram.com/temberblanche)

Новая волна альтернативной/инди-музыки

  • SADSVIT
  • СТРУКТУРА ЩАСТЯ
  • TERY
  • LOVE, MARY
  • ДІТИ ИНЖЕНЕРІВ
  • ALICE CHANGE
  • TUMAZAR
  • THE CURLY
  • MOLODI
  • VIORIA

THE CURLY (фото: instagram.com/thecurlyyyy)

VIORIA (фото: instagram.com/vioria.a)

Хип-хоп артист/-ка года

  • KRECHET
  • OTOY
  • ALYONA ALYONA
  • РОМА МАЙК
  • МІША ПРАВИЛЬНИЙ
  • ТИСК
  • PVNCH
  • ГОНЯ
  • ZBARASKI
  • KALUSH

KRECHET (фото: instagram.com/krechet_official)

OTOY (фото:instagram.com/otoysounds)

Новая волна хип-хопа

  • GUNNA CHORNA
  • OI FUSK
  • НЕСТОР
  • SANTORIN
  • KUTOVYI
  • FREAKY SIREN
  • NIA BARBIА
  • AVEKUCHER
  • SAGE
  • DRUD

КУТОВЫЕ (фото: instagram.com/oleksandr.kutovyi)

SAGE (фото: instagram.com/sageenough)

Клип года

  • LATEXFAUNA - MASANDRA
  • OI FUSK & PAAT. - ЛОГОС
  • СТАСІК - ГЕРОЇ ВМИРАЮТЬ
  • РОМА МАЙК Х ВОХА - ВЄТЄРОК
  • ANDRII BARMALII - Я НОРМАЛЬНО
  • OTOY - ШУКАЛИ ВЧОРА
  • VOLODYMYR DANTES - ЧУЄШ
  • ЦИФЕРБЛАТ - ДИСКО-ФАНКО
  • DOROFEEVA - КОХАЮ, АЛЕ НЕ ЗОВСІМ
  • ONUKA - PEREMOHA

 

Альбом года

  • ONUKA - ROOM
  • LELY45 - ВСІ ДІВЧАТА ХОРОШІ
  • SADSVIT - НЕОНОВА МРІЯ
  • TERY - ТЕПЛИЙ СНІГ
  • TEMBER BLANCHE - ТИ ЛИШ ЛЮДИНА
  • ПАЛІНДРОМ - НАЙЛІПШІ ПИТАННЯ СОБІ
  • ЮЛЯ ЮРІНА - РЕФЛЕКСІЯ
  • OTOY - НЕДОВГОТРИВАЛІ ВІДНОСИНИ
  • ЦИФЕРБЛАТ - ПЕРЕТВОРЕННЯ
  • МАРІЯ КВІТКА - ДАЙ СЕРЦЮ ВОЛЮ

Миниальбом года

  • ТОНКА - ЗАГУБЛЕНУ ВЕСНУ
  • KOLA - МУЗИЧНИЙ ЩОДЕННИК. ЧАСТИНА 1
  • KLAVDIA PETRIVNA - БЕРЕЖИ МЕНЕ
  • PHIL IT – ПРОЛОГ
  • THEKOMAKOMA - МАЙБУТНІЙ АЛЬБОМ
  • TVORCHI - HEART OF STEEL
  • THE CURLY - СУМНІВНА ТЕРАПІЯ
  • SAD NOVELIST, СТРУКТУРА ЩАСТЯ - БЛИЖЧЕ
  • VIORIA - УРОКИ ФЛІРТУ
  • РОМА МАЙК - NEW ERA

Колоба года

  • NAZVA - НА ДНО FT. KRUTЬ
  • PHIL IT & LOVE, MARY - ДУМИ
  • TO ETERNITY & OTOY - ПОЖЕЖА
  • SADSVIT FEAT. LELY45 - АВТОМАГІСТРАЛІ
  • YAKTAK & KOLA - ПОРІЧКА
  • SHUMEI X ZLATA OGNEVICH - БУРЕВІЯМИ
  • САША ЧЕМЕРОВ, МІША ПРАВИЛЬНИЙ - ОБІЙМИ (FEAT. КУЛЬТУРНИЙ ДЕСАНТ)
  • KALUSH & JERRY HEIL - СТІНИ
  • KOLA & ADAM - ЗОРЕПАДИ
  • OTOY & THE CURLY - ЖАРПТИЦЯ

 

Этнофольк-артист-ка года

  • NAZVA
  • МАРІЯ КВІТКА
  • ЮЛЯ ЮРІНА (ПРОГРАМА "ҐВАРА")
  • KOZAK SIROMAHA
  • KALUSH ORCHESTRA
  • ONUKA
  • FIЇNKA
  • STASYA
  • THE LAZY JESUS (ПРОЄКТ UA TRIBAL)

Что известно о премии

Премия MEGOGO MUSIC AWARDS основана во время полномасштабного вторжения России с целью популяризации современной украинской музыки и поиска новых имен.

"Уже во второй раз мы собираем украинскую музыкальную индустрию и ее поклонников, чтобы поощрять творческое развитие и знакомить игроков рынка. Живя и работая в Украине, сегодня мы являемся создателями новейшей истории и культуры, поэтому важно награждать лучших и определять вектор развития отрасли. В этом году мы трансформировали некоторые номинации, а также добавили профессиональное жюри, в состав которого вошли специалисты музыкальной индустрии, которые вместе с редакцией музыкального канала MEGOGO LIVE сформировали лонглист и шортлист премии», - комментируют организаторы.

Победителями прошлогодней премии стали Артем Пивоваров, KOLA, SKOFKA, DOROFEEVA, SadSvit, Lely45, Ed Sheeran feat. Антитела, KOLABA, а специальное отличие "За вклад в развитие и популяризацию украинской музыки" получили Jamala, Kalush Orchestra и Артем Пивоваров.

Ранее мы рассказывали о том, что в Киеве зажгут молодые музыканты, которые формируют новую украинскую сцену.

Также читайте наш материал о 7 украинских музыкальных новинках ноября на любой вкус.

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