MEGOGO MUSIC AWARDS: список претендентов на звание лучших артистов года

Так, до 30 ноября все поклонники украинской музыки могут присоединиться к онлайн-голосованию по ссылке и определить победителей в следующих номинациях:

Поп-артист/-ка года

VOLODYMYR DANTES

KOLA

TVORCHI

DOROFEEVA

JERRY HEIL

KADNAY

ROXOLANA

ADAM

LIDA LEE

ХРИСТИНА СОЛОВИЙ

LIDA LEE (фото: instagram.com/lidalee_official)

KADNAY (фото: instagram.com/kadnay)

TVORCHI (фото: instagram.com/tvorchi_official)

Новая волна попмузыки

YAKTAK

GOLUBENKO

ENLEO

PARFENIUK

STASYA

DOVI

DEMCHUK

SHUMEI

NICHKA

KRYLATA

YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)

SHUMEI (фото: instagram.com/shumei.music)

DOVI (фото: instagram.com/dovi.music.ua)



Альтернативный/инди-артист/-ка года

ПОЛІНДРОМ

ТОНКА

TEMBER BLANHE

LELY45

ЦИФЕРБЛАТ

ЮЛЯ ЮРИНА

THE USLEEPING

LATEXFAUNA

ANDRII BARMALII

THEKOMA

LELY45 (фото: instagram.com/lely45)

TEMBER BLANHE (фото: instagram.com/temberblanche)

Новая волна альтернативной/инди-музыки

SADSVIT

СТРУКТУРА ЩАСТЯ

TERY

LOVE, MARY

ДІТИ ИНЖЕНЕРІВ

ALICE CHANGE

TUMAZAR

THE CURLY

MOLODI

VIORIA

THE CURLY (фото: instagram.com/thecurlyyyy)

VIORIA (фото: instagram.com/vioria.a)

Хип-хоп артист/-ка года

KRECHET

OTOY

ALYONA ALYONA

РОМА МАЙК

МІША ПРАВИЛЬНИЙ

ТИСК

PVNCH

ГОНЯ

ZBARASKI

KALUSH

KRECHET (фото: instagram.com/krechet_official)

OTOY (фото:instagram.com/otoysounds)

Новая волна хип-хопа

GUNNA CHORNA

OI FUSK

НЕСТОР

SANTORIN

KUTOVYI

FREAKY SIREN

NIA BARBIА

AVEKUCHER

SAGE

DRUD

КУТОВЫЕ (фото: instagram.com/oleksandr.kutovyi)

SAGE (фото: instagram.com/sageenough)

Клип года

LATEXFAUNA - MASANDRA

OI FUSK & PAAT. - ЛОГОС

СТАСІК - ГЕРОЇ ВМИРАЮТЬ

РОМА МАЙК Х ВОХА - ВЄТЄРОК

ANDRII BARMALII - Я НОРМАЛЬНО

OTOY - ШУКАЛИ ВЧОРА

VOLODYMYR DANTES - ЧУЄШ

ЦИФЕРБЛАТ - ДИСКО-ФАНКО

DOROFEEVA - КОХАЮ, АЛЕ НЕ ЗОВСІМ

ONUKA - PEREMOHA

Альбом года

ONUKA - ROOM

LELY45 - ВСІ ДІВЧАТА ХОРОШІ

SADSVIT - НЕОНОВА МРІЯ

TERY - ТЕПЛИЙ СНІГ

TEMBER BLANCHE - ТИ ЛИШ ЛЮДИНА

ПАЛІНДРОМ - НАЙЛІПШІ ПИТАННЯ СОБІ

ЮЛЯ ЮРІНА - РЕФЛЕКСІЯ

OTOY - НЕДОВГОТРИВАЛІ ВІДНОСИНИ

ЦИФЕРБЛАТ - ПЕРЕТВОРЕННЯ

МАРІЯ КВІТКА - ДАЙ СЕРЦЮ ВОЛЮ

Миниальбом года

ТОНКА - ЗАГУБЛЕНУ ВЕСНУ

KOLA - МУЗИЧНИЙ ЩОДЕННИК. ЧАСТИНА 1

KLAVDIA PETRIVNA - БЕРЕЖИ МЕНЕ

PHIL IT – ПРОЛОГ

THEKOMAKOMA - МАЙБУТНІЙ АЛЬБОМ

TVORCHI - HEART OF STEEL

THE CURLY - СУМНІВНА ТЕРАПІЯ

SAD NOVELIST, СТРУКТУРА ЩАСТЯ - БЛИЖЧЕ

VIORIA - УРОКИ ФЛІРТУ

РОМА МАЙК - NEW ERA

Колоба года

NAZVA - НА ДНО FT. KRUTЬ

PHIL IT & LOVE, MARY - ДУМИ

TO ETERNITY & OTOY - ПОЖЕЖА

SADSVIT FEAT. LELY45 - АВТОМАГІСТРАЛІ

YAKTAK & KOLA - ПОРІЧКА

SHUMEI X ZLATA OGNEVICH - БУРЕВІЯМИ

САША ЧЕМЕРОВ, МІША ПРАВИЛЬНИЙ - ОБІЙМИ (FEAT. КУЛЬТУРНИЙ ДЕСАНТ)

KALUSH & JERRY HEIL - СТІНИ

KOLA & ADAM - ЗОРЕПАДИ

OTOY & THE CURLY - ЖАРПТИЦЯ

Этнофольк-артист-ка года

NAZVA

МАРІЯ КВІТКА

ЮЛЯ ЮРІНА (ПРОГРАМА "ҐВАРА")

KOZAK SIROMAHA

KALUSH ORCHESTRA

ONUKA

FIЇNKA

STASYA

THE LAZY JESUS (ПРОЄКТ UA TRIBAL)

Что известно о премии

Премия MEGOGO MUSIC AWARDS основана во время полномасштабного вторжения России с целью популяризации современной украинской музыки и поиска новых имен.

"Уже во второй раз мы собираем украинскую музыкальную индустрию и ее поклонников, чтобы поощрять творческое развитие и знакомить игроков рынка. Живя и работая в Украине, сегодня мы являемся создателями новейшей истории и культуры, поэтому важно награждать лучших и определять вектор развития отрасли. В этом году мы трансформировали некоторые номинации, а также добавили профессиональное жюри, в состав которого вошли специалисты музыкальной индустрии, которые вместе с редакцией музыкального канала MEGOGO LIVE сформировали лонглист и шортлист премии», - комментируют организаторы.

Победителями прошлогодней премии стали Артем Пивоваров, KOLA, SKOFKA, DOROFEEVA, SadSvit, Lely45, Ed Sheeran feat. Антитела, KOLABA, а специальное отличие "За вклад в развитие и популяризацию украинской музыки" получили Jamala, Kalush Orchestra и Артем Пивоваров.