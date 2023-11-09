MEGOGO MUSIC AWARDS: список претендентов на звание лучших артистов года

Украинцы могут проголосовать за лучших представителей музыкальной индустрии в рамках второй премии MEGOGO MUSIC AWARDS от альтернативного музыкального канала MEGOGO LIVE.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт премии.
Так, до 30 ноября все поклонники украинской музыки могут присоединиться к онлайн-голосованию по ссылке и определить победителей в следующих номинациях:
LIDA LEE (фото: instagram.com/lidalee_official)
KADNAY (фото: instagram.com/kadnay)
TVORCHI (фото: instagram.com/tvorchi_official)
YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)
SHUMEI (фото: instagram.com/shumei.music)
DOVI (фото: instagram.com/dovi.music.ua)
LELY45 (фото: instagram.com/lely45)
TEMBER BLANHE (фото: instagram.com/temberblanche)
THE CURLY (фото: instagram.com/thecurlyyyy)
VIORIA (фото: instagram.com/vioria.a)
KRECHET (фото: instagram.com/krechet_official)
OTOY (фото:instagram.com/otoysounds)
КУТОВЫЕ (фото: instagram.com/oleksandr.kutovyi)
SAGE (фото: instagram.com/sageenough)
Премия MEGOGO MUSIC AWARDS основана во время полномасштабного вторжения России с целью популяризации современной украинской музыки и поиска новых имен.
"Уже во второй раз мы собираем украинскую музыкальную индустрию и ее поклонников, чтобы поощрять творческое развитие и знакомить игроков рынка. Живя и работая в Украине, сегодня мы являемся создателями новейшей истории и культуры, поэтому важно награждать лучших и определять вектор развития отрасли. В этом году мы трансформировали некоторые номинации, а также добавили профессиональное жюри, в состав которого вошли специалисты музыкальной индустрии, которые вместе с редакцией музыкального канала MEGOGO LIVE сформировали лонглист и шортлист премии», - комментируют организаторы.
Победителями прошлогодней премии стали Артем Пивоваров, KOLA, SKOFKA, DOROFEEVA, SadSvit, Lely45, Ed Sheeran feat. Антитела, KOLABA, а специальное отличие "За вклад в развитие и популяризацию украинской музыки" получили Jamala, Kalush Orchestra и Артем Пивоваров.
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