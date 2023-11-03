Насолода для вух. 7 українських музичних новинок листопада на будь-який смак

У листопаді українська музична сцена розцвітає своєю свіжістю та талантом, пропонуючи слухачам гарні пісні, що спонукають до вивільнення емоцій.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам послухати 7 потужних творчих доробків листопада як від зірок, так і від артистів-початківців, які точно не залишать байдужими.

Jerry Heil - "Три полоси"

У новій пісні Jerry Heil підкреслює те, що завжди важливо йти до своєї мети, щоб там не було і щоб не говорили за спиною.

Яна почала писати цю композицію ще до початку повномасштабного вторгнення, але після 24 лютого пісня наповнилась новими сенсами.

А тому цей трек присвячений характеру українського народу і вже встиг засісти в серцях українців.

Ще до виходу пісня стала вірусною в ТікТоці, і з кожним днем набирає все більше переглядів та відео.



Геля Зозуля - "І ось"

Геля Зозуля яскраво увійшла в поп-сегмент української музики. Її нова пісня, як і попередня робота виконавиці, "Наробила лиха", уже стала ТікТок-хітом. "І ось" - ідеальний підсумок літніх курортних романів та закоханостей, що поступаються місцем осінній меланхолії.

KOLABA & Павло Зібров - "Хрещатик"

Проєкт KOLABA продовжує давати нове життя українським шлягерам. Тепер по-новому зазвучала легендарна пісня Павла Зіброва "Хрещатик".

Цей шедевр втілює в собі душу та енергію самого Києва, де переплітаються минуле і майбутнє, традиції та інновації. Також "Хрещатик" є символом єднання та гордості для кожного українця та тих, хто любить та цінує багатство культурної спадщини.

Роман Скорпіон і Mariia Dovgauk - "Океан"

Український співак Роман Скорпіон оприлюднив нову дуетну пісню із молодою співачкою Марією Довгаюк. Ця пісня особлива - ніжна, відверта, щира.

"Кохання - це океан. Інколи заколисує нас спокоєм і ніжністю, а інколи накриває з головою бурхливими хвилями. Цей океан безмежний і наповнений різними емоціями. І тільки від нас залежить - зануритись в нього чи лишитися на плаву", - коментують артисти пісню.

Dannisha - "Kiss"

Співачка Dannisha, в попередньому відео якої знявся Богдан Шелудяк (Буше), якому діагностували рідкісний діагноз "синдром Гійєна-Барре", випустила новий трек "Kiss". Ця пісня вже допомогла зібрати 100 тис. грн на допомогу ЗСУ, адже кожен PRE-save нового треку Dannisha конвертувала у 40 грн.

"Звісно, я могла просто задонатити велику суму коштів та зробити з цього піар-акцію, як багато інших… Я системно допомагаю ЗСУ та спілкуюсь з хлопцями з 3-ї ОШБр, з багатьма дружу. Я знаю про проблеми спаду підтримки військових і розумію людей: у багатьох вже нема грошей, багато хто втомився, іншим набридло читати про корупцію. Але допомагати треба, а для залучення уваги до цієї теми треба використовувати нові методи", - коментує Dannisha.

CHEEV - "Більш немає крил"

Співака CHEEV називають яскравим представником молодої генерації артистів, які активно розвивають музичну індустрію після початку повномасштабного вторгнення.

У пісні "Більш немає крил" він вирішив порушити тему емоційного вигорання і безсилля. Вона про те відчуття, коли ти морально вичавлений, а кольори навколо тебе стають не такими яскравими, як раніше.

LAUD - "Конфіденційно"

"Нехай для вас мій досвід буде уроком, що особисте життя має стосуватись тільки вас і людини, з якою ви його створюєте", - коментує пісню LAUD.