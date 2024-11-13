MEGOGO MUSIC AWARDS 2024: стали відомі імена номінантів популярної премії

Що відомо про MEGOGO MUSIC AWARDS 2024
"Для нашої команди надзвичайно важливо підтримувати роботу українських артистів, адже культура має значення! Премія MEGOGO MUSIC AWARDS щороку підтверджує, що це не змагання, а професійна платформа для спілкування музичної спільноти. Тут молоді артисти можуть завʼязати нові знайомства, заявити про себе та знайти нових слухачів", - розповідають в редакції каналу MEGOGO LIVE.
"Крім того, ми прагнемо адаптувати премію до викликів часу, тому цього разу додали можливість голосування донатами. Це дозволить шанувальникам реально вплинути на перемогу своїх фаворитів і водночас долучитись до медичної допомоги військовим", - також заявляють організатори.
MEGOGO MUSIC AWARDS 2024 (фото: пресслужба)
Номінати MEGOGO MUSIC AWARDS 2024
Поп-артист (-ка) року:
- DOROFEEVA
- Jerry Heil
- KOLA
- ADAM
- ROXOLANA
- Lida Lee
- Klavdia Petrivna
- CHEEV
- SHUMEI
- LAUD
Нова хвиля попмузики:
- KLER
- NICHKA
- Golubenko
- KRYLATA
- OSTY
- Victoria Niro
- PARFENIUK
- MOLODI
- MAYOROVA
- Маша Кондратенко
Альтернативний/інді-артист (-ка) року:
- Ziferblat
- Паліндром
- Vivienne Mort
- Renie Cares
- Phil It
- BRYKULETS
- Пиріг і Батіг
- Blooms Corda
- Alice Change
- Schmalgauzen
Нова хвиля альтернативної/інді-музики:
- YARIMA
- Кажанна
- Nikow
- temstime
- Мія Рамарі
- Liza Bibikova
- bulovinova
- BADWOR7H
- Oi FUSK
- NAZVA
Хіп-хоп альбом року:
- jockii druce - trashhouttttttt
- MARQUIS - GIRO I
- Міша Правильний, Libenson - "Хлопчик, що вижив"
- Libenson - "Місто Q"
- Гоня - "Головний біль"
- рома майк - "Маленький гєнста"
- OTOY - "8 роздумів"
- OTOY - "темна ч.1"
- YungKerya - ЛЮДЯНІСТЬ 0.2
- аппекс - СНТТК
Кліп року:
- Пиріг і Батіг - "І Гріховна І Свята"
- Jamala - ARAFAT DAĞINDAN
- YARIMA - "Не знаєш"
- Ziferblat - "Літаки"
- Тонка - "Ти лише мить"
- DOROFEEVA - "Хартбіт"
- Паліндром - "Німію"
- KOLA - Salut papa
- MONATIK - "А що?"
- KUGATESSA - "перша"
Альбом року:
- KLER - "Яка є"
- Vivienne Mort - "Фата"
- Phil It - Елегія
- Nikow - "Сонь, ти спиш?"
- Renie Cares - легка нестерпність буття
- Polyvoda - Pilgrims Never Come Back
- Океан Ельзи - "Той день"
- Blooms Corda - "Дощ іде, але сонце світить"
- badactress - "Легкий спосіб кинути хлопця"
- YUVI - "Спомина Любову"
Мініальбом року:
- Cape Cod - "Силуетами Вітрин"
- bulovinova - "Холодна вода"
- Phil It & ROXOLANA - "Коли квітне папороть"
- Polyvoda - Queens
- Phil It - Епілог
- Lucas Bird - Phono
- NINA EBA - MORPHO
- загублена лолі - "циклофренія"
- BADWOR7H - "По колу"
- Leleka i Paporot - "Реальність недійсна"
Колаба року:
- Liza Bibikova, saymory - "Чому я кохаю тебе завжди?"
- Anton Kramer, YUVI - "До краплі"
- TUMAZAR & Кажанна - "Плач"
- OSTY, KLAVDIA PETRIVNA - "Не лякай"
- ADAM & BRYKULETS - "Мрій"
- Yevhen Puhachov, Anton Kramer - Sashen'ka (feat. Andrii Barmalii & Oleksandr Yavdyk)
- DOROFEEVA ft. LEBIGA - "А я все плакала"
- Крихітка feat. хейтспіч - "Під весняним дощем"
- alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
- Phil It & ROXOLANA - "Коли квітне папороть"
Головним нововведенням премії стане можливість конвертувати підтримку улюблених артистів у допомогу нашим захисникам і захисницям. Крім цього, організатори передбачили ще дві спеціальні нагороди.
Перша - "Музика нашої єдності", якою нагороджують культурні проєкти, спрямовані на розвиток української музичної індустрії. Друга - "Музика, конвертована в допомогу", нагорода для номінанта, якому вдасться залучити найбільшу суму донатів від шанувальників, поєднуючи популярність з важливою благодійною метою.
MEGOGO MUSIC AWARDS 2024 (фото: пресслужба)
Графік етапів премії
- 13 листопада - 4 грудня Голосування за основні номінації
- 13 - 17 листопада Реєстрація на участь у відкритій номінації "Музика вільної країни"
- 27 листопада - 4 грудня Голосування за "Музику вільної країни"
- 11 грудня Оголошення результатів
Як будуть визначати переможців
- 50% - рішення журі
- Члени журі оцінюють номінантів за шкалою від 1 до 10, оцінки сумуються та конвертуються в 10-бальну систему.
- 25% - голосування на сайті
- Слухачі голосують за одного номінанта в кожній категорії. Підсумкові результати також конвертуються в 10-бальну систему.
- 25% - підтримка донатами
Номінант із найбільшою сумою донатів отримує 10 балів, інші - пропорційно. На відміну від звичайного слухацького голосування, голосувати донатами можна необмежену кількість разів.
MEGOGO MUSIC AWARDS 2024 (фото: пресслужба)