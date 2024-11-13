MEGOGO MUSIC AWARDS 2024: стали известны имена номинантов популярной премии

Что известно о MEGOGO MUSIC AWARDS 2024

"Для нашей команды очень важно поддерживать работу украинских артистов, ведь культура имеет значение! Премия MEGOGO MUSIC AWARDS ежегодно подтверждает, что это не соревнование, а профессиональная платформа для общения музыкального сообщества. Здесь молодые артисты могут завязать новые знакомства, заявить о себе и найти новых слушателей", - рассказывают в редакции канала MEGOGO LIVE.

"Кроме того, мы стремимся адаптировать премию к вызовам времени, поэтому в этот раз добавили возможность голосования донатами. Это позволит поклонникам реально повлиять на победу своих фаворитов и приобщиться к медицинской помощи военным", - также заявляют организаторы.

MEGOGO MUSIC AWARDS 2024 (фото: пресс-служба)

Номинаты MEGOGO MUSIC AWARDS 2024

Поп-артист (-ка) года:

DOROFEEVA

Jerry Heil

KOLA

ADAM

ROXOLANA

Lida Lee

Klavdia Petrivna

CHEEV

SHUMEI

LAUD

Новая волна поп-музыки:

KLER

NICHKA

Golubenko

KRYLATA

OSTY

Victoria Niro

PARFENIUK

MOLODI

MAYOROVA

Маша Кондратенко

Альтернативный/инди-артист(-ка) года:

Ziferblat

Паліндром

Vivienne Mort

Renie Cares

Phil It

BRYKULETS

Пиріг і Батіг

Blooms Corda

Alice Change

Schmalgauzen

Новая волна альтернативной/инди-музыки:

YARIMA

Кажанна

Nikow

temstime

Мія Рамарі

Liza Bibikova

bulovinova

BADWOR7H

Oi FUSK

NAZVA

Хип-хоп альбом года:

jockii druce - trashhouttttttt

MARQUIS - GIRO I

Міша Правильний, Libenson - "Хлопчик, що вижив"

Libenson - "Місто Q"

Гоня - "Головний біль"

рома майк - "Маленький гєнста"

OTOY - "8 роздумів"

OTOY - "темна ч.1"

YungKerya - ЛЮДЯНІСТЬ 0.2

аппекс - СНТТК

Клип года:

Пиріг і Батіг - "І Гріховна І Свята"

Jamala - ARAFAT DAĞINDAN

YARIMA - "Не знаєш"

Ziferblat - "Літаки"

Тонка - "Ти лише мить"

DOROFEEVA - "Хартбіт"

Паліндром - "Німію"

KOLA - Salut papa

MONATIK - "А що?"

KUGATESSA - "перша"

Альбом года:

KLER - "Яка є"

Vivienne Mort - "Фата"

Phil It - Елегія

Nikow - "Сонь, ти спиш?"

Renie Cares - легка нестерпність буття

Polyvoda - Pilgrims Never Come Back

Океан Ельзи - "Той день"

Blooms Corda - "Дощ іде, але сонце світить"

badactress - "Легкий спосіб кинути хлопця"

YUVI - "Спомина Любову"

Мини-альбом года:

Cape Cod - "Силуетами Вітрин"

bulovinova - "Холодна вода"

Phil It & ROXOLANA - "Коли квітне папороть"

Polyvoda - Queens

Phil It - Епілог

Lucas Bird - Phono

NINA EBA - MORPHO

загублена лолі - "циклофренія"

BADWOR7H - "По колу"

Leleka i Paporot - "Реальність недійсна"

Коллаборация года:

Liza Bibikova, saymory - "Чому я кохаю тебе завжди?"

Anton Kramer, YUVI - "До краплі"

TUMAZAR & Кажанна - "Плач"

OSTY, KLAVDIA PETRIVNA - "Не лякай"

ADAM & BRYKULETS - "Мрій"

Yevhen Puhachov, Anton Kramer - Sashen'ka (feat. Andrii Barmalii & Oleksandr Yavdyk)

DOROFEEVA ft. LEBIGA - "А я все плакала"

Крихітка feat. хейтспіч - "Під весняним дощем"

alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

Phil It & ROXOLANA - "Коли квітне папороть"

Главным новшеством премии станет возможность конвертировать поддержку любимых артистов в помощь нашим защитникам и защитницам. Кроме этого, организаторы предусмотрели еще две специальные награды.

Первая - "Музика нашої єдності", которой награждают культурные проекты, направленные на развитие украинской музыкальной индустрии. Вторая - "Музика, конвертована в допомогу", награда для номинанта, которому удастся привлечь наибольшую сумму донатов от поклонников, сочетая популярность с важной благотворительной целью.

MEGOGO MUSIC AWARDS 2024 (фото: пресс-служба)

График этапов премии

13 ноября - 4 декабря Голосование за основные номинации

13 - 17 ноября Регистрация на участие в открытой номинации "Музика вільної країни"

27 ноября - 4 декабря Голосование за "Музику вільної країни"

11 декабря Объявление результатов

Как будут определять победителей

50% - решение жюри

Члены жюри оценивают номинантов по шкале от 1 до 10, оценки суммируются и конвертируются в 10-балльную систему.

25% - голосование на сайте

Слушатели голосуют за одного номинанта в каждой категории. Итоговые результаты также конвертируются в 10-балльную систему.

25% - поддержка донатами

Номинант с наибольшей суммой донатов получает 10 баллов, остальные - пропорционально. В отличие от обычного слушательского голосования голосовать донатами можно неограниченное количество раз.

MEGOGO MUSIC AWARDS 2024 (фото: пресс-служба)