Визначилися всі переможці MEGOGO MUSIC AWARDS 2023
Визначилися всі переможці авторитетної музичної премії MEGOGO MUSIC AWARDS 2023, в рамках якої українські меломани і члени журі обирали найкращих артистів країни.
Про те, хто отримав заповітні нагороди, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт MEGOGO.
Всі переможці MEGOGO MUSIC AWARDS 2023
Так, етнофольк-артисткою року стала Юлія Юріна. Вона перегнала зокрема ONUKA, Kalush Orchestra та інших зірок українського шоу-бізу.
Натомість платівка Нати Жижченко "ROOM" визнана кращим альбомом року в Україні.
Переможець MEGOGO MUSIC AWARDS 2023 у номінації "Нова хвиля попмузики" - молодий артист YAKTAK.
VOLODYMYR DANTES переміг у номінації "Поп-артист року".
Структура Щастя здобула нагороду в номінації "Нова хвиля альтернативної/інді-музики".
У номінації "Альтернативний/інді-артист/-ка року" - одразу два переможці LELY45 стала альтернативною/інді-артисткою року, а Паліндрома визнано найкращим альтернативним/інді-артистом.
Хіп-хоп артистом року став OTOY.
А SANTORIN здобув нагороду MEGOGO MUSIC AWARDS 2023 у номінації "Нова хвиля хіп-хопу".
KOLA разом зі своїм ЕР "Музичний щоденник. Частина 1" виграла номінацію "Кращий мініальбом року".
У номінації "Кліп року" також два переможці. Мова йде про відео на пісню "MASANDRA" від LATEXFAUNA і кліп "Герої вмирають" співачки СТАСІК.
Василь Байдак з відео "Просто скинь донат" став переможцем спеціальної номінації "Креативний музичний збір".
Співак і воїн ЗСУ SASHA BOOLE з піснею "Тримаєм посадку" - переможець у номінації "Музика вільної країни".
Спецвідзнаки "Музика нашої єдності" від каналу MEGOGO LIVE отримали три проєкти, присвячені єдності та неподільності України:
- "Хоробрі міста" від UKRAЇNER
- "Як звучить Світ. Україна" від THE MANEKEN
- "QIRIM" від Джамали
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