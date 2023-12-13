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Визначилися всі переможці MEGOGO MUSIC AWARDS 2023

Україна, Середа 13 грудня 2023 23:53
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Визначилися всі переможці MEGOGO MUSIC AWARDS 2023 Володими Дантес - переможець в одній з номінацій MEGOGO MUSIC AWARDS 2023 (фото: instagram.com/volodymyrdantes)
Автор: Дмитро Войналович

Визначилися всі переможці авторитетної музичної премії MEGOGO MUSIC AWARDS 2023, в рамках якої українські меломани і члени журі обирали найкращих артистів країни.

Про те, хто отримав заповітні нагороди, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт MEGOGO.

Всі переможці MEGOGO MUSIC AWARDS 2023

Так, етнофольк-артисткою року стала Юлія Юріна. Вона перегнала зокрема ONUKA, Kalush Orchestra та інших зірок українського шоу-бізу.

Натомість платівка Нати Жижченко "ROOM" визнана кращим альбомом року в Україні.

Переможець MEGOGO MUSIC AWARDS 2023 у номінації "Нова хвиля попмузики" - молодий артист YAKTAK.

VOLODYMYR DANTES переміг у номінації "Поп-артист року".

Структура Щастя здобула нагороду в номінації "Нова хвиля альтернативної/інді-музики".

У номінації "Альтернативний/інді-артист/-ка року" - одразу два переможці LELY45 стала альтернативною/інді-артисткою року, а Паліндрома визнано найкращим альтернативним/інді-артистом.

Хіп-хоп артистом року став OTOY.

А SANTORIN здобув нагороду MEGOGO MUSIC AWARDS 2023 у номінації "Нова хвиля хіп-хопу".

KOLA разом зі своїм ЕР "Музичний щоденник. Частина 1" виграла номінацію "Кращий мініальбом року".

У номінації "Кліп року" також два переможці. Мова йде про відео на пісню "MASANDRA" від LATEXFAUNA і кліп "Герої вмирають" співачки СТАСІК.

Василь Байдак з відео "Просто скинь донат" став переможцем спеціальної номінації "Креативний музичний збір".

Співак і воїн ЗСУ SASHA BOOLE з піснею "Тримаєм посадку" - переможець у номінації "Музика вільної країни".

Спецвідзнаки "Музика нашої єдності" від каналу MEGOGO LIVE отримали три проєкти, присвячені єдності та неподільності України:

  • "Хоробрі міста" від UKRAЇNER
  • "Як звучить Світ. Україна" від THE MANEKEN
  • "QIRIM" від Джамали

Слухайте також всі пісні учасників Національного відбору на Євробачення 2024.

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