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Меган Маркл знялася у рекламі. Що "продає" дружина принца Гаррі та навіщо - пояснення експертів

П'ятниця 22 грудня 2023 10:21
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Меган Маркл знялася у рекламі. Що "продає" дружина принца Гаррі та навіщо - пояснення експертів Чому Маркл пішла на такий крок (фото: Getty images)
Автор: Поліна Іваненко

Меган Маркл, яку разом з принцом Гаррі нещодавно визнали одними з найбільших невдах Голлівуду, неабияк здивувала фанів. Вона раптово з'явилася у жартівливій рекламі.

Що "продає" герцогиня Сассекська, та навіщо вона взагалі пішла на такий крок, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано наступні джерела: Instagram-акаунт бренду Clevr, видання Daily Mail.

Маркл у рекламі - відео

Дружина принца Гаррі з'явилася у комерційному відео, на якому рекламується кав'ярня Clevr. Маркл вже давно володіє акціями модного бренду вівсяного латте в Санта-Барбарі, а нині вирішила показатися у жартівливому образі.

Меган Маркл знялася у рекламі. Що &quot;продає&quot; дружина принца Гаррі та навіщо - пояснення експертів

Маркл у рекламі (скріншот)

На відео вона грає роль помічниці. Маркл, ніби вона ніколи й не була герцогинею, розкладає коробки, готує гарячі напої та кумедно вітається з колегою. В останніх кадрах дружина принца Гаррі хотіла "дати кулачка" хлопцю, але промахнулася і розсміялася.

Звісно ж, поява Маркл у рекламному відео дуже здивувала фанів. Мало хто розумів, навіщо вона це зробила.

Що про вчинок дружини принца Гаррі кажуть експерти

Експерт з брендів і культури Нік Еде заявив, що бренд, у рекламі якого з'явилася Маркл, зробив розумний хід. Завдяки цьому відео користувачі звернули увагу на соцмережі кав'ярні. Втім, не усі коментарі від юзерів виявилися позитивними.

За словами експерта, відео мало б показати "успіх і важку роботу бізнесу". А замість цього Маркл та бренд отримали негативні заяви коментаторів. Але на цьому дружина принца Гаррі може не зупинитися.

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Чому Маркл знялася у рекламі (фото: Getty images)

"Я думаю, що ми побачимо набагато більше контенту, орієнтованого на особистість, який зосереджуватиметься на Меган як медійній особистості, яка є доброю, співчутливою, веселою та не боїться кепкувати над собою!, - пояснив Еде.

Інший експерт, знавець королівської родини Філ Демпір, вважає, що Маркл вирішила змінити образ. На його думку, скандальна дружина принца обрала іншу стратегію.

Які прізвиська мали Кейт Міддлтон, Єлизавета II, принц Вільям та інші члени королівської родини

Маркл показалася на жартівливому відео (фото: Getty images)

"Меган не дурна людина, і я думаю, що вона розуміє, що вони з Гаррі переборщили з картою жертви. Її також консультують нові піарники, і я впевнений, що вони сказали, що їм потрібно бути більш позитивними, а не просто жити, критикуючи королівську родину. Чим природніше виглядатиме Меган, тим краще, навіть якщо фото можуть бути інсценованими", - вважає він.

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, які прізвиська мали Кейт Міддлтон, Єлизавета II, принц Вільям та інші члени королівської родини.

Також ми розповідали, що у Києві "шахед" розтрощив квартиру українського ведучого.

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Меган Маркл Королівська сім'я