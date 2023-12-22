ua en ru
Пт, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Меган Маркл снялась в рекламе. Что "продает" жена принца Гарри и зачем - объяснение экспертов

Пятница 22 декабря 2023 10:21
UA EN RU
Меган Маркл снялась в рекламе. Что "продает" жена принца Гарри и зачем - объяснение экспертов Почему Маркл пошла на такой шаг (фото: Getty images)
Автор: Полина Иваненко

Меган Маркл, которую вместе с принцем Гарри недавно признали одними из величайших неудачников Голливуда, ошарашила фанов. Она внезапно появилась в шуточной рекламе.

Что "продает" герцогиня Сассекская и зачем она вообще пошла на такой шаг, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунт бренда Clevr, издание Daily Mail.

Маркл в рекламе - видео

Жена принца Гарри появилась в коммерческом видео, на котором рекламируется кафе Clevr. Маркл уже давно владеет акциями модного бренда овсяного латте в Санта-Барбаре, а теперь решила показаться в шуточном образе.

Меган Маркл снялась в рекламе. Что &quot;продает&quot; жена принца Гарри и зачем - объяснение экспертов

Маркл в рекламе (скриншот)

На видео она играет роль помощницы. Маркл, словно она никогда и не была герцогиней, раскладывает коробки, готовит горячие напитки и смешно здоровается с коллегой. В последних кадрах жена принца Гарри хотела "дать кулачок" парню, но промахнулась и рассмеялась.

Конечно, появление Маркл в рекламном видео очень удивило фанов. Немногие понимали, зачем она это сделала.

Что о поступке супруги принца Гарри говорят эксперты

Эксперт по брендам и культуре Ник Эде заявил, что бренд, в рекламе которого появилась Маркл, сделал разумный ход. Благодаря этому видео пользователи обратили внимание на соцсети кофейни. Впрочем, не все комментарии от пользователей оказались положительными.

По словам эксперта, видео должно было показать "успех и тяжелую работу бизнеса". А вместо этого Маркл и бренд получили негативные заявления комментаторов. Но на этом супруга принца Гарри может не остановиться.

Меган Маркл и принца Гарри признали одними из величайших неудачников Голливуда: в чем причина

Почему Маркл снялась в рекламе (фото: Getty images)

"Я думаю, что мы увидим гораздо больше контента, ориентированного на личность, который будет сосредотачиваться на Меган как медийной личности, которая является доброй, сочувственной, веселой и не боится насмехаться над собой!", - объяснил Эде.

Другой эксперт, знаток королевской семьи Фил Демпир, считает, что Маркл решила сменить образ. По его мнению, скандальная супруга принца выбрала другую стратегию.

Какие прозвища имели Кейт Миддлтон, Елизавета II, принц Уильям и другие члены королевской семьи

Маркл показалась на шуточном видео (фото: Getty images)

"Меган не глупый человек, и я думаю, что она понимает, что они с Гарри переборщили с картой жертвы. Ее тоже консультируют новые пиарщики, и я уверен, что они сказали, что им нужно быть более положительными, а не просто жить, критикуя королевскую семью. Чем естественнее выглядеть Меган, тем лучше, даже если фото могут быть инсценированы", - считает он.

Напомним, ранее уже стало известно, какие прозвища имели Кейт Миддлтон, Елизавета II, принц Уильям и другие члены королевской семьи

Также мы рассказывали, что в Киеве "шахед" разбил квартиру украинского ведущего.

Читайте РБК-Украина в Google News
Меган Маркл Королевская семья