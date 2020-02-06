Принц Гарри и Меган Маркл оградились от всех в Канаде: в сеть попало фото дома

Принц Гарри и Меган Маркл обосновались в Канаде (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцоги Сассекские не желают терпеть вторжение в личную жизнь

Принц Гарри и Меган Маркл уже обосновались в Канаде в своем новом доме, стоимость которого составляет около 14 миллионов канадских долларов. Поместье под названием Mille Fleurs находится в Северном Сааниче на острове Ванкувер. Дом располагается в тихом и отдаленном месте, которое способствует тихим и уединенным прогулкам втроем, так как девятимесячный малыш Арчи находится вместе с родителями.

Супруги сделали все, чтобы спрятаться от назойливых камер папарацци и журналистов. Для этого роскошный дом огражден большим забором, чтобы избежать внимания со стороны проезжающих автомобилей. Также на вилле установлена камера (она выходит на пляж) и табличка с надписью "Никаких вторжений". Кстати, на ворота дома повесили штору из брезента. Таблоид TMZ показал фото особняка королевских супругов.

Особняк принца Гарри и Меган Маркл в Канаде (фото: tmz.com)

Кстати, один из инсайдеров сообщает, что пара ведет очень спокойный и скромный образ жизни на новом месте.

"Они наслаждаются тихой жизнью. Идут на длительные прогулки, занимаются йогой и готовят. Они настоящие домоседы, которые любят отдыхать с Арчи и собаками", - рассказал источник издания People.