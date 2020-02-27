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Меган Маркл заподозрили во второй беременности: идеальное время

STYLERЖизнь    27.02.2020 - 10:14
Меган Маркл заподозрили во второй беременности: идеальное время
Меган Маркл (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Поклонники и букмекеры подозревают Меган Маркл в беременности

Меган Маркл может быть беременна вторым ребенком. Пока мир хочет увидеть, что ждет пару после отказа от выполнения обязанностей членов королевской семьи, многие ожидают, что Меган в этом году объявит о рождении второго ребенка.

Британские букмекерские конторы ставят 1/3, что Меган Маркл и принц Гарри до конца 2020 года объявят всему миру о своем втором ребенке. Такая уверенность букмекеров связана с официальным отказом от королевских обязанностей, поскольку это идеальное время для рождения малыша.

При этом поклонники королевской семьи в восторге от того, что у пары может появиться второй ребенок. Один из них написал в Twitter, что Меган Маркл и принц Гарри якобы отклонили приглашение посетить церемонию вручения премии Оскар из-за беременности Меган, сообщает Express.

Другие отмечают, что Меган начала снова носить некоторую одежду, в которой она ходила во время беременности. При этом некоторые замечали, что она также касается своего живота, и это может свидетельствовать о беременности.

Также стоит отметить, что ранее пара открыто говорила о том, что не желает останавливаться на одном ребенке. При этом в одном интервью принц Гарри заявил, что они с Меган планировали максимум двоих детей.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри после отказа от королевских полномочий поселились в Канаде, однако теперь супруги планируют переезд в США.

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