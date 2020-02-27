Меган Маркл запідозрили у другій вагітності: ідеальний час

Меган Маркл (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Шанувальники і букмекери підозрюють Меган Маркл у вагітності

Меган Маркл може бути вагітна другою дитиною. Поки світ хоче побачити, що чекає пару після відмови від виконання обов'язків членів королівської сім'ї, багато хто очікує, що Меган цього року оголосить про народження другої дитини.

Британські букмекерські контори ставлять 1/3, що Меган Маркл і принц Гаррі до кінця 2020 року оголосять всьому світові про свою другу дитину. Така впевненість букмекерів пов'язана з офіційною відмовою від королівських обов'язків, оскільки це ідеальний час для народження малюка.

При цьому прихильники королівської сім'ї в захваті від того, що у пари може з'явитися друга дитина. Один з них написав у Twitter, що Меган Маркл і принц Гаррі нібито відхилили запрошення відвідати церемонію вручення премії Оскар через вагітність Меган, повідомляє Express.

Інші зазначають, що Меган почала знову носити деякий одяг, в якому вона ходила під час вагітності. При цьому деякі помічали, що вона також торкається свого живота, і це може свідчити про вагітність.

Також варто зазначити, що раніше пара відкрито говорила про те, що не бажає зупинятися на одній дитині. При цьому в одному інтерв'ю принц Гаррі заявив, що вони з Меган планували максимум двох дітей.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі після відмови від королівських повноважень оселилися в Канаді, однак тепер подружжя планує переїзд в США.