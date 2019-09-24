Меган Маркл заподозрили в беременности: фото округлившегося животика

Меган Маркл и принц Гарри отправились в грандиозный тур по Африке. Вчера, 23 сентября, их благотворительная поездка началась с визита в ЮАР. Герцоги Сассекские провели семинар в Кейптауне, который призван ознакомить детей с их правами и научить самообороне.

Меган Маркл выглядела веселой и расслабленной, но судя по снимкам, герцогиня либо снова беременна, либо еще не успела вернуться в форму после рождения первенца Арчи Харрисона. Стоит отметить, что четырехмесячный малыш отправился в Африку вместе с родителями.

Черное платье с белым леопардовым принтом и орнаментом от африканского дизайнера особенно заметно подчеркнуло округлившийся животик герцогини.

Меган Маркл и принц Гарри в Африке (фото: instagram.com/sussexroyal)

Африканское турне Меган и Гарри завершат 2 октября. За это время они планируют провести около 35-ти встреч, много общаться с местными жителями, изучать традиции и посещать знаковые места.

Для еще одного выхода Меган выбрала свободную белую блузу и черные брюки. Впрочем и этот наряд не особо спас ситуацию. Поклонники внимательно изучали фигуру герцогини Сассекской, которая вызывает больше вопросов, чем ответов.

Меган Маркл и принц Гарри в Африке (фото: twitter.com RE_DailyMail)

Ранее мы писали, что стало известно имя настоящей крестной сына Меган Маркл и принца Гарри.