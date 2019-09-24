В необычных нарядах и в приподнятом настроении: Меган Маркл блистает на официальных встречах в Южной Африке

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцоги Сассекские начали тур по Африке

Меган Маркл постепенно возвращается к рабочим поездкам. Вчера, 23 сентября, вместе со своим супругом принцем Гарри она прибыла в Южную Африку. Программа тура более чем насыщенная. У герцогов Сассекских запланирована масса встреч – около 35-ти, общение с местными жителями, посещение знаковым мест и изучение традиций. Путешествовать они планируют до 2-го октября.

Меган Маркл поддержала африканских дизайнеров (фото: instagram.com/sussexroyal)

В первый день пара отправилась на семинар в Кейптаун, который призван ознакомить детей с их правами и научить самообороне. Для своего первого выхода в свет Меган выбрала черно-белое платье миди от африканского дизайнера Mayamiko Fashion из Малави с небольшими рукавами, V-образным вырезом, поясом на талии и необычным принтом, состоящим из леопардовой расцветки и орнамента. Завершили образ черные босоножки на танкетке с завязками на щиколотках, тонкий браслет, цепочка и небольшие серьги. Волосы Меган собрала в гладкую прическу, зачесав их в высокий хвост.

К слову, в сети наряд герцогини вызвал неоднозначную реакцию – по мнению многих поклонников королевской семьи, Меган еще не вернулась в форму, и такое платье только подчеркнуло это.

Интересно, что малыш Арчи также должен был отправиться с родителями. По всей видимости, он пока что остался на попечении нянь и вскоре присоединится к ним.

В этом платье Меган уже появлялась (фото: instagram.com/sussexroyal)

Далее у супругов было запланировано посещение Музея шестого квартала – одного из самых известных в Кейптауне. Здесь они ознакомились с документами, фото и прочими материалами, которые демонстрируют историю народа ЮАР, угнетение его во времена расовой дискриминации. После Меган и Гарри пообщались с местными жителями, а также вместе приготовили обед.

Меган и принц Гарри пробуют национальную кухню (фото: instagram.com/sussexroyal)

Для посещения музея герцогиня выбрала платье-рубашку от американской марки Veronica Beard. Ярко-голубое, с длинными рукавами, накладными карманами, слегка расклешенной юбкой и поясом на талии, оно, в отличие от предыдущего, невероятно стройнило Меган. Дополнили наряд те же босоножки на танкетке. Волосы она в этот раз распустила по плечам. Интересно, что Маркл уже появлялась в этом платье – в прошлом году в нем она блистала во время тура по Автралии. Вместе с принцем они отправились на прогулку по району и попробовали местную кухню.